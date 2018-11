Algesuppen har bredt sig i det østjyske

De grønne alger, der farver vandet hele vejen op af østkysten, har nu også ramt blandt andet Nappedam i Kalø Vig.

Her blev en ny vinterbadeklub åbnet i sidste uge, og da vinterbaderne var ude at bade i går, kunne de se grønne striber i vandet.

Han har hvide poter, men da han kom op af vandet, var de helt grønne. Lajla Duelund Brokholm.

- Det er første gang, vi har set det her. Indtil nu har vandet været forbavsende klart, men i går kunne vi se, at der var kommet grønne striber i vandet. Det lignede lidt striber af grøn maling, siger Thøger Pauli, som er en af vinterbaderne, til TV2 ØSTJYLLAND.

Alger ved Nappedam i Kalø Vig. Foto: Brian Falk

Furealgerne, som de kaldes, har allerede flyttet sig igen, og de er lige nu ikke længere at se i vigen.

Vind og strøm flytter nemlig på algerne, og derfor kan de være væk fra den ene dag til den anden.

De grønne alger er ifølge Miljøstyrelsen ikke giftige hverken for mennesker, fisk eller muslinger.

Men de kan ligesom andre alger være med til at skabe iltsvind på sigt.

- Vi forventer ikke, at den her algeopblomstring nu og her vil give iltsvind, men den vil kunne bidrage til iltsvind, sagde Harley Bundgaard Madsen, kontorchef i Miljøstyrelsen, i går til TV2 ØSTJYLLAND.

01:48 VIDEO: Flere steder i Østjylland ligner havvandet mest af alt økologisk grøn smoothie. Video: Privatfoto: Lone Vitus Luk video

Det er første gang, der er rapporteret om grønne alger helt inde i Kalø Vig, efter at TV2 ØSTJYLLAND i går fortalte historien om, at algesuppen strækker sig hele vejen fra Aarhusbugten til det Sydfynske Øhav.

- Vi er vinterbadere, og vi er ikke så bekymrede. Det kan være, vi får lidt grønt på os, men det sker der jo ikke så meget ved, forklarer Thøger Pauli.

Grønne poter

Følle Strand er om sommeren et yndet badested.

På denne årstid er det dog mest de firbenede, som hopper i bølgen blå.

Lajla Duelund Brokholm kommenterede i går et opslag på TV2 ØSTJYLLANDS facebookside.

Billedet her er fra Knebelbro fredag middag. Foto: John Gam Nielsen

Hun havde nemlig set alger, mens hun var ude at lufte Rufus ved Følle Strand.

- Han har hvide poter, men da han kom op af vandet, var de helt grønne. Det er virkelig ulækkert.

Det er jo ikke normalt. Det var helt stille vand i går, og det var let at se, at vandet var grønt, siger Lajla Duelund Brokholm til TV2 ØSTJYLLAND.

Også i Ebeltoft Vig er der blevet observeret alger torsdag.