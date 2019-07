Algerne kommer: Livsfarligt for små hunde

Det er ikke kun os mennesker, der har glæde af det varme sommervejr, som strømmer ind over Østjylland i disse dage.

Det har alger også.

De kan blive syge af det, og små hunde kan endda dø af at drikke algevand. Maibritt Langfeldt, biolog

Derfor holder biologerne i Silkeborg Kommune lige nu ekstra godt øje med vandkvaliteten i de mange badesøer.

- De kan godt lide sol og vindstille vejr, og så får vi de her algeopblomstringer, siger Maibritt Langfeldt, der er biolog ved Silkeborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun fortæller, at man skal være særligt opmærksom på vandkvaliteten i disse dage.

- Det kan være farligt. Man kan blive syg af at sluge søvand med de blågrønne alger i, så derfor skal man ikke bade, hvis man kan se, at der er mange alger, siger Maibritt Langfeldt.

Og det gælder ikke kun for mennesker. Hundeejere skal også være opmærksomme på vandkvaliteten.

- Hvis man er hundeejer og kan se, at der er alger og vandet er uklart, så skal man sørge for, at hunden ikke kommer til at drikke af søvandet. De kan blive syge af det, og små hunde kan endda dø af at drikke algevand. Derfor er det vigtigt, at man holder sin hund væk fra søvand, der er algefyldt, siger Maibritt Langfeldt.

Baderåd om alger Hvis du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene, bør du ikke bade Børn og dyr bør ikke lege med vand med kraftig skum- eller algeforekomst - også selvom vandet er klart længere ude Hold øje med, om der er opsat skilte, der fraråder badning Dyr bør ikke drikke eller bade i vand, der er farvet af alger Kilde: Silkeborg Kommune

Ingen lukkede søer

Ifølge Silkeborg Kommune er vandkvaliteten i alle kommunens badesøer stadig så god, at man kan tage sig en kølig dukkert.

Maibritt Langfeldt opfordrer dog stadig til, at man tjekker vandet, inden man hopper i.

- Man skal kigge efter, om vandet ser klart ud. Hvis det er uklart, skal man prøve at gå i og se, om man kan se sine tæer, når man står i vand til knæene. Hvis man ikke kan se tæerne, bør man ikke gå ud at bade, siger hun og fortsætter:

- Hvis der er en grøn algebelægning, skal man også holde sig væk. Algerne kan også danne skum, det skal man også holde sig væk fra.

Man kan løbende følge udviklingen af alger på Silkeborg Kommunes hjemmeside.