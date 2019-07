Alexander vil være pilot - selv de mindste fejl kan få fatale konsekvenser

Aarhus Lufthavn er omdrejningspunktet for flyvetrafikken i Østjylland.

Ved siden af lufthavnen i Tirstrup på Djursland ligger Danmarks største erhvervspilotskole. Her studerer 28-årige Alexander Zederkof, der er i gang med at få opfyldt sin drøm om at blive erhvervspilot.

Uddannelsen som erhvervspilot kræver meget vilje – ikke mindst økonomisk, da uddannelsen skal finansieres af egen lomme. Derfor har Alexander arbejdet i knap fem år for at spare sammen til sin drømmeuddannelse.

Livet som pilot er et arbejde, der kræver en masse ansvar og robusthed, hvor selv de mindste fejl kan få fatale konsekvenser.