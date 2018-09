Det handler om minutter, når der skal reddes liv. Det kan være svært at komme hurtigt nok frem, når gangene på sygehuset er rigtig lange. Fra i dag bliver der taget en såkaldt akutvogn i brug på Aarhus Universitetshospital Skejby.

- Det handler om at komme så hurtig frem til patienten som mulig for at forbedre patientens chance for overlevelse, fortæller Anne Marie Ulrichsen, anæstesisygeplejerske, bedøvelse og operation til TV2 ØSTJYLLAND.

Vognen har blandt andet påsat en maskine, der kan måle blodtryk, puls og iltmætning hos patienten. Så når der opstår akutte situationer, kan lægen komme frem hurtigere end de menneskelige løbefærdigheder tillader.

- Vi har lange afstande herude på det nye AUH i Skejby. Det er afgørende for behandlingsresultatet, at vi får startet så hurtigt som muligt, siger Anne Marie Ulrichsen.

Akutvognen har et udseende, der til forveksling minder om en rigtig ambulance. Det er ikke en tilfældighed.

Vognen er også udstyret med blå blink, så der skabes opmærksomhed på de trafikerede gange.

- Man kunne godt tro, at det var lidt en joke. Det har en alvorlig side, her er meget trafik. Der er mange gående og kørende på gangen, så på den måde er vi synlige, og man kan se, at vi har et ærinde, hvor det skal gå hurtigt. Vi har blå blink, så vi understreger alvorligheden, fortæller Anne Marie Ulrichsen.

Indtil videre er der kun en akutvogn på AUH Skejby.

