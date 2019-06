Aktivitetscenter i Randers: Nu for alle

Bankospil, madkundskab og boldspil.

Det er nogle af de aktiviteter, der er at finde i det relancerede Aktivitetscenter Randers for borgere med handicap i Randers Kommune.

Åbent for flere

Med den nye ombygning har aktivitetscentret samtidig gjort det muligt at åbne for frivillige organisationer, foreninger og andre, der kan låne lokalerne til aktiviteter for handicappede.

Førhen har det nemlig været målrettet beboerne på stedet, men nu håber de, at det kan blive et samlingssted for folk med handicap i Randers Kommune.

Det nye center vækker begejstring hos Handicaprådet i Randers, der ser store muligheder i, at samle aktiviteter og åbne op for andre foreninger.

Jeg er glad for centret, for det er vigtigt at have et sted at stå op til hver morgen. Helle Christensen, Randers

- Det er fantastisk, det er åbnet op for flere. Så kommer vi tæt på hinanden og kan danne netværk, på den måde vil man også opleve en stor ligeværdighed, siger formand for handicaprådet i Randers, Flemming Sørensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

En af aktivitetscentret faste brugere er Helle Christensen fra Randers. Hun er glad for at have aktivitetscentret i sin hverdag, hvor hun ofte kommer for at cykle ture, hækle eller lægge puslespil.

- Jeg er glad for centret, for det er vigtigt at have et sted at stå op til hver morgen, siger Helle Christensen.

Aktivitetscenter Randers markerede deres relancering med en festival, der har været de sidste tre uger.

Centrum for aktiviteter

Formålet med den nye ombygning er at skabe rammerne for et aktivitetscenter, hvor borgerne får mulighed for at deltage i mange forskellige aktiviteter.

- Det er rigtig stort for os. Det giver os mulighed for at mødes og være det centrum, hvor aktiviteterne springer ud fra, siger aktivitets- og fritidskoordinator for handicapområdet i Randers, Mette Birkmose Christensen.

I Aktivitetscenter Randers kan brugerne lave alverdens aktiviteter, der spænder fra at sy og tegne til at spille hockey og andre boldspil i centrets gymnastiksal.

Festlig markering

Åbningen af det relancerede aktivitetscenter blev tirsdag markeret med fest, sang og glade gæster.

- Vi skal fejre, at aktivitetscentret kan være med til at skabe et rigtig fedt fritidsliv for mennesker med særlige behov, siger Mette Birkmose Christensen.

Blandt gæsterne var også mange af aktivitetscentrets brugere, som var glade for at kunne fejre den nye åbning.

- Det er fedt at være her, jeg går til undervisning her hver fredag. Så vi har mange gode timer med hinanden her, siger Desiree Axelsen,

Ombygningen af Aktivitetscenter Randers har kostet 10, 5 millioner kroner.