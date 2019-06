Agurke-producent i modvind endnu en gang – 3F indleder konflikt

'Lige vilkår'-skilte og frustrerede 3F-medlemmer blokerer torsdag indgangen til Gartneriet Nymarken i Malling ved Aarhus.

3F beskylder nemlig ejeren for at underbetale sine ansatte fra udlandet, hvilket 3F torsdag protesterer imod.

- Vi markerer, at vi har indledt en sympatikonflikt mod gartneriet, siger Gruppeformand for Den Grønne Gruppe, 3F Aarhus Rymarken, Thomas Møller til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi håber, at det får ejeren til at afbryde samarbejdet med GreenGrow, og at han ansætter medarbejdere på overenskomstmæssige vilkår Thomas Møller, gruppeformand, Den Grønne Gruppe, 3F Aarhus Rymarken

Ifølge 3Fs kontakt med gartneriet og 3Fs netværk i Litauen, bliver gartneriets litauiske ansatte betalt 85 kroner i timen gennem underentreprenøren GreenGrow IVS.

Og den timeløn er langt under niveauet i 3Fs overenskomst, der også omfatter gartneriet.

- Vi håber på at fange nogle af de vognmænd, der kommer og henter agurker her for at informere dem om konflikten, der betyder, at de ikke kan hente agurker her, siger Thomas Møller.

Ifølge 3F skal lønnen ikke være 85 men 143 kroner i timen.

Ifølge 3F er det heller ikke første gang, at gartneriejeren benytter underbetalt arbejdskraft gennem underentreprenører.

143 kroner i timen

På trods af protesterne ønsker ejer Lars Christiansen dog ikke at udtale sig i sagen.

Men det stopper ikke Thomas Møller fra 3F, der håber, at ejeren af Gartneriet Nymarken, Lars Christiansen, vil begynde at følge overenskomsten.

- Vi håber, at det får ejeren til at afbryde samarbejdet med GreenGrow, og at han ansætter medarbejdere på overenskomstmæssige vilkår. Lønnen skal være 143 kroner i timen, og det er det, vi vil have, han skal følge, siger Thomas Møller.

Ifølge 3F er GreenGrow et nyoprettet selskab, der ejes af Lars Christiansens søn Morten Remy Christiansen.

Ejeren af Gartneriet Nymarken, Lars Christiansen, fik også udleveret en seddel om konflikten, men ønskede ikke at kommentere på sagen.