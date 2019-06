Aggressiv musik af rolige musikere: Fire venner vil redde heavyen

Heavy Metal lever på Djursland. Killing er navnet på ét af de bands, der lige nu kæmper for at holde heavy metal i live. Killing spiller thrash metal. Et spekter af musikken, der kræver tilvænning, selv for dem, der udøver den.

Læs også Voksne drenge kører racerløb på Playstation i 24 timer

Rasmus Soelberg på bas og vokal, Kristian Snedker og Rasmus Holm Sørensen på guitar og Jesper Fogh Skousen bag trommerne.

Jeg tror faktisk, det mest rolige folkefærd, man overhovedet kan færdes iblandt, det er metalhoveder. Jesper Fogh Skousen, trommeslager, Killing

De begyndte at spille sammen for godt fem år siden.

- Til at starte med var det bare fire gamle venner, der mødtes. Vi har spillet sammen i flere sammenhænge, siger Jesper Fogh Skousen.

Tønderne får bank, når Jesper Fogh Skousen spiller på dem.

Og mens nogle bands bliver dannet

- Det var vigtigt for mig, at det blev lige præcis den gruppe mennesker, som vi er. Det er os, der er Killing, siger Rasmus Soelberg til TV2 ØSTJYLLAND.

De spiller Thrash Metal. Og er netop udkommet med deres første musikvideo: Raise your anger. I videoen er de fire kammerater klædt ud i spændetrøjer med en god portion teaterblod.

- Det var sjovt. Det var fantastisk at rende rundt i hallerne nede på Grenaa Sygehus, siger Rasmus Soelberg.

Rasmus Soelberg beskriver sig selv som værende stille og rolig - til hverdag.

Selvom man spiller hård metal, så handler alt ikke kun om aggressioner og forvredne ansigter. På et tidspunkt kommer hverdagen, og den byder også på andre mindre spektakulære sider af livet – når han besøger sin kæreste, for eksempel madpakkesmørring.

Vildere og vildere

Men der er mere end madpakkesmøring i Jesper Fogh Skousens liv. I hans lejlighed i Grenaa er det lidt anderledes. Ikke så meget kaffe og blødt brød.

Det er en hule, en fortælling om Jespers musikalske historie.

Der er masser af forvrængning på guitaren, når Killing spiller deres musik.

- Mine bedsteforældre gav mig et anlæg, da jeg var 13-14 år. Dagen efter skulle jeg ud og købe nogle skiver, for man skal jo have noget at lytte på. En af dem var en rockopsamling, og der var et super fedt nummer på: You could be mine med Guns n Roses, siger Jesper Fogh Skousen til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er sket meget siden, og trommeslagerens musiksmag har langsomt udviklet sig:

Selvom deres musik er vildere end det meste, så er musikerne bag stille og rolige.

- Den første rigtig hårde skive, jeg købte, var en Sepultura-skive. Da jeg fik den med hjem – det var så Arise – der vil jeg sige, der fattede jeg ikke en klejne af, hvad der foregik. Det var eddermame brutalt. Så hørte jeg det igen og en gang til, og så begynder man at fatte meningen med det. Og når man har vænnet sig til det, skal man have noget, der er lidt vildere.

Jesper begyndte at spille musik i slutningen af folkeskolen. Gennem de sidste tyve år har han spillet med i bands som Shitlord, End My Sorrow og Hell Inc.

Bands i den hårdtslående ende af musikspektret og ikke mindst bands med hårdtslående navne.

Killings første musikvideo foregik på Grenaa Sygehus.

- Der skal smæk for skillingen. Det hjælper ikke, at det bliver lidt for rosenrødt. Eller – det kan sgu godt være, det ville give noget blikfang, siger Jesper Fogh Skousen til TV2 ØSTJYLLAND.

Og sådan er det med metalmusikken. Aggressionerne er der, og tekstuniverset er dystert. Men dystre, det er de langt fra, siger de.

- Der er to aspekter i det. Der er den fælles joke omkring det, og så selvfølgelig at det passer til, at meget metal går hurtigt og er aggressivt og handler meget om energi. Det er en måde at komme ud med aggressionerne på. Det kan være, det er derfor, vi er så flinke, siger Kristian Snedker, der spiller guitar i bandet.

Det første metal, Jesper Fogh Skousen begyndte at høre, var Sepulturas album Arise. Siden er der kommet mange albums til.

Og det samme gælder koncertgæsterne.

- Jeg tror faktisk, det mest rolige folkefærd, man overhovedet kan færdes iblandt, det er metalhoveder. Hvis du snakker med vagter, der er til metalarrangementer, så hører du også dem sige, at når de er ude og stå vagt til metalkoncerter, sker der aldrig en skid, siger Jesper Fogh Skousen.

Fordommene er færre

Men ikke desto mindre møder man som metal-fan fordomme og til tider undren.

- Det var værre for 15-20 år siden. Der kunne man godt møde folk, der syntes, at man så lidt dum ud, fordi man havde langt hår, siger trommeslageren.

Vi skal ud og spille noget old school thrash metal og have det sjovt. Det skal være sjovt. Rasmus Soelberg, bassist og forsanger, Killing

- Folk siger tit, at de slet ikke kan forestille sig, at der står sådan en stille og rolig fyr og råber og skriger, siger forsanger Rasmus Soelberg til TV2 ØSTJYLLAND.

Tilbage i halvfemserne, da Jesper Fogh Skousen begyndte at spille musik, var der flere bands på Djursland, der spillede metal-musik.

De fleste bliver overrasket, når Rasmus Soelberg synger.

- Lige pludselig var alt bare dødt ud. Der var intet tilbage af metal. Der har været mange år, hvor der var rimelig dødt med metal herude, men der er begyndt at ske noget, siger han.

Det er begyndt at vende, og bandets medlemmer er aktive i at stable en heavy metal-festival op på Djursland.

- Den 23. og 24. august ude på Gjerrild Mark. Det er virkelig ude på Lars Tyndskids mark, så der kan man få lov at larme alt det, man vil, siger Jesper Fogh Skousen til TV2 ØSTJYLLAND.

Bandet Killing forventer at have et helt album på gaden til næste år. Og ambitionen er klar.

Læs også Gæster fik maling på bukserne under cirkusforestilling

- Vi skal ud og spille noget old school thrash metal og have det sjovt. Det skal være sjovt, siger Rasmus Soelberg.