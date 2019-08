Aggressiv ko fik Letbanen til at stå stille

Tirsdag morgen fik Østjyllands Politi en anmeldelse fra Aarhus Slagterhus om en ko, der var stukket af.

Koen havde kurs mod Sydhavnsgade.

- Koen var både aggressiv og en potentiel fare for mennesker. Vi besluttede derfor at indstille letbanen, så vi var sikre på, at ingen kom til skade, siger Janni Lundager fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet sendte fire patruljer ud i området for at finde koen.

Tre kvarter efter anmeldelsen var kommet, fandt en patrulje koen ved Marselisborg Havn, hvorefter de aflivede den med tjenestevåben.

Normalt ville det ikke være muligt for koen at stikke af fra Slagterhuset, da der altid er hegnet ind omkring bygningen.

Det hegn er dog ikke sat op lige nu, da der i øjeblikket bliver indlagt fjernvarme.

- Det gjorde det muligt for koen at brække et hængsel op og stikke af uden, at vi kunne fange den på vores egen grund, siger Knud Hansen fra Aarhus Slagterhus.

Politiet modtog anmeldelsen omkring kl. 9 tirsdag morgen.