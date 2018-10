AGF's bedste FIFA-spiller: 'De andre køber altid mad til mig'

For nyligt kom den nyeste udgave af det populære fodboldspil FIFA '19 på gaden. Spillet hvor millioner af helt almindelige mennesker verden over kan indtage den store scene og trække stjernernes virtuelle fodboldstøvler på.

Men også blandt de professionelle fodboldspillere er spillet populært. Således også i AGF.

Skipperligaen har taget en snak med aarhusianernes australske midtbanedirigent Mustafa Amini - naturligvis over et spil FIFA - i det nye interviewformat FIFA-snakken.

- Jeg spiller med Bundu, Sana og sådan nogle spillere. Det er altid rart, når de kommer over, og vi tager et spil. Men vi spiller altid om et eller andet.

Mustafa Amini har netop scoret med Mustafa Amini i FIFA '19, og her sidder han så og ser på sig selv juble.

- Vi spiller om hvem, der skal give en middag og sådan noget. Hvis du spørger holdkammeraterne, så kan de ikke rigtigt lide mig, fordi Bundu har givet mig middag mange gange, fortæller Mustafa Amini med et stort grin, inden han øjeblikket efter - med et endnu større grin - scorer med sig selv i spillet.

Se hele første episode af FIFA-snakken herunder: