AGF vinder sikkert og trækker fra Horsens

AGF leverede varen, da det virkelig gjaldt fredag aften.

Her hentede aarhusianerne tre vigtige point i forhold til at sikre sig en ny sæson i Superligaen.

Det stod klart, da AGF på udebane slog AC Horsens sikkert med 3-0 i slaget i nedrykningsspillets pulje 1.

Angriber Patrick Mortensen scorede to gange, men han misbrugte også flere muligheder i et opgør, som AGF kunne have vundet større.

Der var meget at fejre for de mange tilrejsende AGF-fans denne fredag aften i Horsens. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Med sejren bryder AGF en stime på fem kampe uden en sejr, og de tre point betyder, at holdet er tre point foran Horsens i puljen.

AGF rykker fra Horsens

AGF har 35 point på førstepladsen for 28 kampe ligesom Horsens, der har 32 point.

Sønderjyske og Vejle har henholdsvis 29 og 21 point for en kamp færre, og med nederlaget risikerer Horsens at falde ned på tredjepladsen, hvis Sønderjyske slår Vejle søndag eftermiddag.

Det var udeholdet, der kom bedst fra start i en underholdende første halvleg. Dominansen gav pote efter ti minutter, da angriberen Patrick Mortensen var hurtigt over en ripost og sendte bolden i mål til 1-0 til AGF.

Bo Henriksen kan næppe være tilfreds med sit holds præstation fredag. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Spillet bølgede frem og tilbage, men AGF var det klart farligste hold på banen. Imellem det 27. og det 35. minut af halvlegen havde gæsterne tre enorme chancer for at udbygge føringen, men der blev brændt hver gang.

Horsens pressede mere på mod halvlegens slutning, og det resulterede i en god mulighed til midtbanespilleren Hallur Hansson efter 41 minutter, men færingens afslutning sad lige på AGF-målmand Kamil Grabara.

Derfor kunne AGF gå til pause med en føring på 1-0.

Med sine to scoringer i fredagens kamp er Patrick Mortensen nu oppe på fem mål i AGF-trøjen i Superligaen. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Gæsterne havde styr på kampen

Aarhusianerne kom ud til anden halvleg som lyn og torden, og der var knapt spillet et minut, før Patrick Mortensen headede bolden på overliggeren.

Horsens havde svært ved at lirke AGF-defensiven op, og AGF virkede til at have kontrol over hjemmeholdet.

13 minutter før tid blev det endnu værre for Horsens, da Mustafa Amini køligt sparkede bolden i mål til 2-0 og til stor lettelsen for AGF-spillerne.

Patrick Mortensen kunne have øget til 3-0, hvis Mustapha Bundu havde afleveret til ham i helt fri positionen, men Bundu valgte at afslutte selv og misbruge muligheden for endnu et mål.

Det kom dog, da ondt blev værre for hjemmeholdet tre minutter før tid.

Patrick Mortensen scorede sit andet mål i kampen, og foran 3-0 kom sejren aldrig i fare for AGF

