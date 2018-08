AGF vender pres til noget positivt efter flot sæsonstart

Fredag aften fastholdt AGF sin status som ubesejret i Superligaen, da det blev til en 2-0 sejr på udebane i Hobro.

Dermed har AGF fået en flot start på den nye sæson, som cheftræner David Nielsen er yderst tilfreds med.

- Vi har haft en rigtig god periode nu. Sejren i dag definerer, at vi har fået en rigtig god start, og det kan vi ikke forvente os så meget mere af, siger cheftræneren.

Dette medfører nogle forventninger og et pres fra de mange aarhusianere, der følger klubben. Dette ser David Nielsen dog ikke som et problem for hverken sig selv eller sine spillere.

Du hører mig aldrig nogensinde brokke mig over, der kommer 15.000 mennesker på Aarhus Stadion. Jens Stage, AGF-spiller

- Jeg elsker det, og det er min motivation. Det er dejligt at få lov til at arbejde et sted, hvor fodbold betyder så meget for så mange mennesker.

- For os er det ikke et egentlig pres. Det er en entusiasme og en glæde omkring klubben. Vi har behov for, at fansene har forventninger til os, og jeg har behov for forventninger til mig, siger Nielsen.

Cheftræner David Nielsen (th.) takker Jens Stage for indsatsen mod Hobro. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Vil levere stabile præstationer

Også fredagens AGF-anfører, Jens Stage, nyder at spille for holdet fra Danmarks næststørste by.

- Det er en fornøjelse. Du hører mig aldrig nogensinde brokke mig over, der kommer 15.000 mennesker på Aarhus Stadion.

Jens Stage er umiddelbart ikke bekymret for, at presset fra byen kan resultere i, at AGF falder sammen senere på sæsonen, som det tidligere er for sket i klubben i en Superligasæson.

- Jeg synes ikke, vi skal arbejde med, hvordan AGF tidligere har spillet. Jeg kan stadig huske et uheldigt år, hvor AGF faldt sammen. Men det er der mange på holdet, der ikke kan huske, og jeg har ikke tænkt mig at fortælle dem det.

- Det, vi arbejder på, er bare at levere stabile præstationer, og det synes jeg, vi gør, slutter Stage.

Sejren i Hobro efterlader AGF på en fjerdeplads i Superligaen med 11 point for 7 kampe.