AGF-træner: Toutouh skal have tid til at komme i form

Youssef Toutouh havde fredag sin første træningsdag med sine nye holdkammerater i AGF.

Den tidligere FC København-stjerne skal dog ikke forvente at komme i aktion lige med det samme, fortæller AGF-træner David Nielsen.

- Det er vigtigt for os, at han får tid til at komme tilbage i form, men også at vi arbejder hårdt med ham. Og vores opgave er nu at få ham tilbage på sit niveau, siger David Nielsen til klubbens hjemmeside.

Der er ingen tvivl om, at han var en af de mest spændende spillere i Superligaen, da han var på sit bedste. David Nielsen, cheftræner, AGF

- Der er ingen tvivl om, at han var en af de mest spændende spillere i Superligaen, da han var på sit bedste, og det er selvfølgelig det, vi håber på at få frem i ham igen.

- Det arbejder min stab og jeg - sammen med Youssef - i den kommende tid med. Det vigtigste er, at han er sulten. Det er en dygtig spiller, som vi får ind - ingen tvivl om det, siger han.

Youssef Toutouh spillede senest for FCK. Han har dog været klubløs siden 30. juni. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

En unik chance

Youssef Toutouh har været uden klub siden 30. juni, hvor kontrakten med FCK udløb. Inden da havde kantspilleren ikke spillet kamp i mere end syv måneder.

Toutouh har længe ønsket at komme til en udenlandsk klub og afviste at forlænge kontrakten med FCK, der slet ikke gjorde brug af Toutouh i foråret.

Det gav AGF en unik chance for at hente Toutouh til Aarhus.

- Vi havde muligheden for at hente en dygtig spiller, der stod uden klub, og der er ikke nogen tvivl om, at han besidder nogle store kvaliteter.

- Han får dog behov for lidt tid til at komme i form, men det har vi tro på, at han kommer, med de gode samtaler vi har haft med Youssef nu gennem længere tid, siger David Nielsen.

AGF skal lørdag møde OB på udebane i Superligaen.