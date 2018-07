AGF-træner: Præstationen var vigtigere end pointet

AGF kunne lørdag aften tage hjem fra Herning med et point efter 0-0 mod FC Midtjylland i de to klubbers sæsonpremiere i Superligaen.

Det ene point mod det forsvarende mesterhold var et resultat efter en præstation, der gjorde AGF-træner David Nielsen glad.

- Det er en flot kamp af os. Vi styrede kampen i de første 20 minutter, og det var godt at se. Det var en rigtig, rigtig god præstation. Fysisk var vi ekstremt stærke, siger David Nielsen.

Han er stolt af sine spillere, men resultatet betød ikke meget for ham i sidste ende. Det var AGF-spillernes præstation i kampen, David Nielsen fokuserede på bagefter.

- For mig ville det ikke betyde det store, hvis de havde scoret til sidst, for jeg følte, at det var stærkt at spille lige op med FCM, men for spillernes skyld var det godt, at vi fik et point med hjem.

- Præstationen er det vigtigste. Vi kom her og spillede lige op med FCM, og styrede kampen i de første 20 minutter. Det tror jeg, at de fleste er halvt chokerede over, siger AGF-træneren.

AGF har en ambition om at slutte i top-6 i den nye superligasæson. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Sportsdirektør: Truppen er stærk nok

Top-6 er ambitionen i AGF, men truppen er stort set uændret i forhold til den forgangne sæson.

Det ændrer dog ikke noget for Peter Christensen, der er sportsdirektør i AGF. Han mener, at den nuværende trup er stærk nok, men han holder stadig øje med transfermarkedet.

- Jeg synes, at vi har en god gruppe, men der er også halvanden måned tilbage af transfervinduet.

- Vi er ikke forpligtet til at gå på transfermarkedet, men vi er på markedet i og med, at vinduet fortsat er åbnet, siger sportsdirektøren.

TV2 ØSTJYLLANDs Kasper Skipper mødte torsdag AGF-cheftræner David Nielsen i aarhusianernes nye klubhus på Fredensvang. Se Facebook-interviewet her: