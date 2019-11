AGF-træner om bemærkelsesværdige stimer: Tilfældigt

AGF kom søndag tilbage på sejrssporet i Superligaen med en 1-0-sejr ude mod FC Nordsjælland, efter at holdet havde tabt de foregående tre ligaopgør.

Før de tre nederlag havde AGF vundet imponerende seks superligakampe på stribe, mens sæsonen var blevet indledt med fem ligakampe uden sejr, så man kan roligt sige, at det er kommet i stimer for aarhusianerne i denne sæson.

AGF-træner David Nielsen mener dog ikke, at der ligger nogen dybere forklaring bag tendensen.

- Det er meget tilfældigt, og vi har været jævnt gode hele året. I starten var vi bedre, end vi fik point til, og vi var måske ikke så gode, som vi fik point til i de seks kampe, vi vandt.

Ligaen er så tæt, og det er små ting, der har afgjort kampene. David Nielsen, cheftræner, AGF

- Ligaen er så tæt, og det er små ting, der har afgjort kampene. Det er ikke, fordi vi har været hamrende elendige i de kampe, vi har tabt, lyder det fra cheftræneren.

Angriberen Patrick Mortensen blev matchvinder for AGF i søndagens sejr over FCN, og han glæder sig over at holdet igen kunne sætte tre point på kontoen.

- Det er dejligt at være tilbage på sporet, når vi havde så god en stime, og så løb ind i tre nederlag, siger Patrick Mortensen.

Angriberen Patrick Mortensen blev matchvinder for AGF. Foto: Lars Møller - Ritzau Scanpix

Skuffelse over nederlag

I FCN-lejren er skuffelsen over det smalle nederlag ikke til at tage fejl af.

- Jeg er rigtig skuffet over, at vi ikke skabte mere, men vi vidste også, at det ville blive svært, fordi AGF er så solide defensivt. AGF er rigtig dygtige til at tage tempoet ud af kampe.

- Det er vores tredje nederlag i træk, og vi havde scoret i 18 kampe på stribe inden kampen, så det er et rigtig tungt 0-1-nederlag, lyder det fra cheftræner Flemming Pedersen.

FCN tabte i sidste weekend 1-3 til OB i Superligaen, mens Farum-mandskabet røg ud af Sydbank Pokalen i midtugen efter et 1-4-nederlag til FC København.

