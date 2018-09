AGF-træner godkender nullert i Esbjerg efter hård uge

AGF leverede søndag eftermiddag en tam indsats, da det på udebane i Esbjerg blev til 0-0 i Superligaen.

For en uge siden præsterede aarhusianerne en storkamp hjemme mod Brøndby, mens holdet i onsdags spillede pokalkamp.

På den baggrund blåstempler cheftræner David Nielsen resultatet i Esbjerg.

- Jeg er tilfreds med den ydmyghed, spillerne viste, efter at Aarhus eksploderede forleden, og vi leverede et festfyrværkeri.

- Man skal huske, at vi har spillet tre kampe på en uge, og det betød nok, at vi savnede kvalitet på bolden i enkelte situationer, siger han.

Jeg er meget glad for, at vi igen holdt nullet. David Nielsen, AGF-cheftræner

Han glæder sig desuden over, at det lykkedes at holde Esbjerg fra at lave mål og skabe muligheder.

- Jeg er meget glad for, at vi igen holdt nullet efter at have sluppet nogle mål ind i de seneste kampe. Det er vigtigt for os.

- Derudover er Esbjerg et godt hold, der er med helt i toppen i ligaen, så at vi lykkedes med at holde dem fra at kreere en eneste målchance, er jeg ekstremt glad for, siger David Nielsen.

Anfører Pierre Kanstrup godkender AGF'ernes indstilling mod Esbjerg. Foto: Niels Husted - Ritzau Scanpix

Godkender indstillingen

Anfører Pierre Kanstrup er skuffet over, at AGF ikke kom ud med et andet udtryk, men han godkender ligesom sin cheftræner indstillingen.

- Det er jeg klart skuffet over, men en af de ting, vi skal lære, er, at det ikke kun er de store hold, vi skal byde op til dans. Esbjerg er et godt hold, så dem skulle vi gå til, som om det var Brøndby eller FC København.

- Når det er sagt, så hæfter jeg mig også ved en god holdindsats, og så må vi finde de ekstra procenter frem til næste gang.

- Vi har flere lag i vores spil, som skal bygges på. Det blev for nemt for Esbjerg at spille rundt om os, og vores presspil sad der ikke helt, og det tyder på, at vi ikke var aggressive nok, siger Kanstrup.