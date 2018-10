AGF-træner: Føler vi har smidt det hele to kampe i træk

AGF var en mand i overtal i søndagens kamp mod AaB, men det blev kun til et enkelt point for aarhusianerne.

Det uafgjorte resultat betyder, at AGF har spillet uafgjort ni gange i sæsonens 13 kampe, og ifølge AGF-træner David Nielsen skal hans mandskab blive dygtigere.

- Vi skal blive dygtigere til at lukke kampene. Det er simpelt. Vi står med en følelse af, at vi to kampe i træk har smidt det hele, siger David Nielsen.

Her refererer til kampen mod OB i sidste runde, hvor AGF var foran med 2-0, men måtte nøjes med 2-2.

Vi er gode mod de gode hold i ligaen, men vi skal blive bedre, når vi spiller mod eksempelvis AaB og Vendsyssel. David Nielsen, cheftræner, AGF

AGF-forsvareren Pierre Kanstrup snakkede efter kampen om, at AGF mangler noget mentalt, og det erklærede David Nielsen sig enig i og uddybede:

- Vi tænker for meget på resultatet, når vi er foran. Vi tænker for meget på, at vi ikke må smide det. Vi spiller altid tætte kampe, og derfor er vi også utroligt ærgerlige over, at vi ikke formår at lukke kampene.

- Vi er gode mod de gode hold i ligaen, men vi skal blive bedre, når vi spiller mod eksempelvis AaB og Vendsyssel, siger David Nielsen.

Midtbanespiller Tobias Sana var formentlig ekstra ærgerlig efter kampen mod AaB - Sana brændte nemlig et straffespark mod aalborgenserne. Foto: Mikkel Berg Pedersen - Ritzau Scanpix

Tager brændt straffe på sin kappe

AGF-midtbanespilleren Tobias Sana var også en skuffet mand efter kampen.

- Det er ikke sværere at spille mod et hold, som er en mand i undertal. Vi skal bare score på de chancer, vi har. Så enkelt er det, siger Tobias Sana.

Tobias Sana brændte undervejs et straffespark, og han tager det på sin kappe, at AGF ikke fik mere ud af det mod AaB.

- Jeg skulle have scoret på straffesparket, og på en god dag havde jeg scoret på det frispark, som ramte stolpen i anden halvleg. Jeg tager det på min kappe, siger Tobias Sana, som mener, at 2-2 var et retfærdigt resultat.

AGF ligger på sjettepladsen efter kampen mod AaB.

