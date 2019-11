AGF-spillere mødt af racistiske tilråb - nu får de en undskyldning

Superligaklubben OB kan efter en undersøgelse konstatere, at der under en ungdomskamp mod AGF blev ytret racistiske råb mod spillere fra det aarhusianske hold.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

U19-kampen fandt sted i lørdags.

I to tilfælde var der enkelte personer, der ytrede sig med racistiske over- og undertoner rettet mod nogle af AGF's spillere, konstaterer OB, der tager afstand fra tilråbene og undskylder over for AGF-spillerne.

Det har ikke været muligt at identificere de personer, der stod bag de racistiske ytringer.

Ikke bevis for abelyde

OB indledte en undersøgelse af, hvad der var blevet sagt på tilskuerpladserne, fordi der fra AGF's side efter kampen blev rejst påstande om de racistiske tilråb.

Blandt andet skrev en AGF-ungdomstræner på Facebook, at der skulle være råbt abelyde, men det har OB ikke fundet bevis for.