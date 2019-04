AGF slår Sønderjyske med mål i sidste minut

AGF sikrede sig torsdag mod nedrykning, da aarhusianerne vandt 2-1 over Sønderjyske i Aarhus i Superligaen.

Sejren blev sikret i det 90. minut, da AGF's kantspiller Mustapha Bundu scorede kampens sidste mål.

Med sejren ligger AGF på førstepladsen i nedrykningspulje et med 41 point, og derfor kan Sønderjyske, der ligger nummer tre med 29 point, ikke længere indhente AGF.

Resultatet betyder også, at AGF skal spille med i Europa playoff-kampene, der giver adgang til Europa League.

Kampen startede jævnbyrdigt, og begge hold havde svært ved at spille sig til store chancer.

Et mål i sidste minut var afgørende for, at AGF kunne løbe med sejren over Sønderjyske. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Efter 17 minutter scorede venstrebacken Casper Højer AGF's første mål, da hans frispark snød Sønderjyskes målmand Sebastian Mielitz og gik direkte i nettet.

Kort efter udlignede Sønderjyskes højrekant Christian Jakobsen, da han sparkede et fladt indlæg i nettet til 1-1.

Herefter blev kampen mere åben, og begge hold havde inden pausen gode muligheder for at score.

I anden halvleg overtog Sønderjyske initiativet, og blandt andre angriberen Mart Lieder havde en stor mulighed, som han brændte.

Sejr i sidste minut

I slutningen af kampen forsøgte Sønderjyske at etablere et pres, men i det 88. minut blev midtbanespilleren Marcel Rømer vist ud.

Herefter kontrollerede AGF kampen, og til sidst sikrede Mustapha Bundu holdet sejren, efter han havde driblet sig fri i feltet.

Mens AGF reddede sig en ny sæson i Superligaen, så er Sønderjyske i stor fare for at komme ud i nogle barske overlevelseskampe efter tre nederlag i træk.