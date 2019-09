AGF måtte i forlænget spilletid mod lillebror

For anden runde i træk måtte AGF gennem forlænget spilletid for at gå videre til næste runde af landspokalturneringen i fodbold.

Den lokale lillebror VSK Aarhus gjorde ellers sit for at skabe en overraskelse. 2. divisionsholdet var foran 1-0, men måtte se sig besejret 1-3 efter forlænget spilletid torsdag aften.

Sejren sender AGF videre til turneringens ottendedelsfinale, som der trækkes lod til senere torsdag. Blandt de mulige modstandere er superligaklubber som FC København og Brøndby, der heller ikke formåede at gå videre fra deres opgør i 16.-delsfinalerne i ordinær spilletid.

På papiret havde AGF ellers gode forudsætninger for at sætte naboklubben til vægs.

Stillede med reserver

VSK Aarhus gik ind til kampen med fire nederlag og en enkelt uafgjort i sæsonens fem hjemmekampe i 2. division.

Gæsterne fra AGF, der stillede med flere reserver, havde da også rigeligt med chancer til at få bolden over stregen i første halvleg, men skarpheden manglede.

Magnus Anbo fik en stor mulighed på et hjørnespark allerede tre minutter inde i kampen, men satte bolden lige på værternes keeper Magnus Rask Thomsen.

Sydafrikanske Gift Links startede for første gang på banen efter skiftet til AGF, og han gjorde sig flere gange positivt bemærket.

Han fik en stor chance efter 12 minutter, som Thomsen klarede med en fodparade.

Flere store muligheder

Uden at være komplet dominerende spillede AGF sig frem til flere store muligheder, men det var noget overraskende VSK Aarhus, der bragte sig på 1-0 i det 38. minut.

AGF tabte bolden højt oppe på banen, og efter et par hurtige pasninger trillede Jakob Rittig bolden i nettet via stolpen.

Det glædede blandt andre den tidligere AGF-spiller Jens Gjesing, der i dag er træner for VSK Aarhus.

Føringen holdt helt frem til et kvarter før tid, hvor Gift Links fra sin position ved straffesparkspletten sparkede udligningen resolut i mål.

I den forlængede spilletid kunne AGF'erne så endelig øjne ottendedelsfinalebilletten, da forsvarsspilleren Alexander Munksgaard skovlede bolden over stregen på et hjørnespark.

Håbet blev endegyldigt slukket for VSK Aarhus, da Patrick Mortensen i fri position sparkede 3-1-målet i kassen.

