AGF slår Brøndby i hæsblæsende traditionsopgør

AGF trak sig søndag aften sejrrigt ud af traditionsopgøret mod Brøndby. Hjemmeholdet vandt med 3-2 i en imponerende kulisse.

I en kamp, hvor tilskuerne knapt kunne nå at trække vejret mellem målene, lykkedes det AGF at få skovlen under Brøndby med flot angrebsspil.

Sejren til AGF betyder, at århusianerne går forbi Brøndby i tabellen. AGF er nu nummer fire, mens Brøndby, ét point efter, er nummer fem.

Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Første nævneværdige forsøg tegnede Brøndbys midtbanespiller Simon Tibbling sig for efter et kvarter, da han tvang AGF-keeper Oscar Whalley ud i fuld længde.

Brøndby var i det hele taget mest på bolden i første halvleg, men det var AGF, som først kom på måltavlen.

Efter flot samarbejde mellem AGF's to offensive esser, Tobias Sana og Jakob Ankersen, kunne sidstnævnte sparke bolden i kassen, da stadionuret rundede 28 minutter.

Brøndby svarede hurtigt tilbage. Kamil Wilczek var blot ét minut efter på pletten, da han køligt sendte bolden i mål med venstrebenet.

Alligevel skulle AGF gå til pause med en føring på 2-1. Det sørgede venstreback Casper Højer for, da han med hård kraft sendte et projektil op i målhjørnet.

Trods AGF's føring satte Brøndby sig hurtigt på anden halvleg. Ti minutter efter pausen gav det pote, da Kamil Wilczek scorede sit andet mål og gjorde det til 2-2.

I en forrygende fodboldkamp stod det skrevet, at der var mere i vente. Det stod AGF for.

Efter 69 minutter fik Jakob Ankersen tilkæmpet sig et frispark på kanten af feltet, som Tobias Sana sparkede ind med største selvfølgelighed. 3-2 til AGF.

Selv om Brøndby jagtede uafgjort til det sidste, stod AGF imod med en kompakt og hårdt kæmpende defensiv.

AGF skal i næste runde møde Esbjerg ude. Brøndby tager hjemme imod AC Horsens.

