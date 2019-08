AGF sender Toutouh på leje i norsk danskerklub

AGF og Youssef Toutouh har endnu ikke været et perfekt match.

Den tidligere FC København-profil har ventet på sit gennembrud i AGF, men det er ikke kommet.

Nu er Toutouh i stedet blevet udlejet til Oslo-klubben Stabæk, som spiller i den bedste norske fodboldrække.

Vi håber, at denne nye udfordring og luftforandring til Youssef kan være med til at booste ham som spiller Peter Christiansen, sportschef i AGF

Toutouh er allerede rejst til Oslo, hvor han tiltræder i Stabæk på en lejeaftale frem til nytår.

Youssef Toutouh skrev kontrakt med AGF tilbage i oktober. Han er noteret for 15 kampe for AGF og har scoret et enkelt mål. Foto: AGF

Langt fra spilletid

AGF-sportschef Peter Christiansen forklarer lidt mere om udlejningen på klubbens hjemmeside.

- Youssef har haft svært ved at finde vej til startopstillingen og sågar også, hvad angår spilletid fra bænken, hvorfor vi nu i fællesskab har valgt at forfølge en mulighed i Norge til ham.

- En mulighed, der forhåbentligt kan resultere i, at der kommer en bedre og mere fit udgave af Youssef ud på den anden side efter jul, siger sportschefen.

26-årige Toutouh, der kom til AGF sidste efterår, efter at han i en periode var uden kontrakt efter syv år i FCK. Toutouh har indtil videre spillet 15 kampe for AGF og scoret et mål.

- Vi håber, at denne nye udfordring og luftforandring til Youssef kan være med til at booste ham som spiller, og det bliver forhåbentlig et rigtig godt ophold, der nu venter ham, siger Peter Christiansen.

I Stabæk får Toutouh selskab af de to danske spillere. Han bliver holdkammerat med den tidligere AGF-angriber Kasper Junker, der er udlejet til Stabæk efter et mislykket ophold i AC Horsens, som fortsat er Junkers arbejdsgiver. Stabæk råder også over Sammy Skytte.

AGF tager uden Toutouh imod Horsens i Superligaen mandag aften - kampen begynder klokken 19.