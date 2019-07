AGF sælger Jens Stage i rekordhandel

Der har været skrevet meget om 22-årige Jens Stage og et kommende skifte til FC København på det seneste.

Mandag formiddag er den handel så blevet officiel. Det oplyser AGF i en pressemeddelelse.

Her fortæller Aarhus-klubben, at de to klubber har aftalt ikke at oplyse betingelserne i handlen. Dog oplyses det, at det er en historisk stor aftale mellem to danske klubber.

Flere danske medier har den seneste tid kunne fortælle om en aftale, der med klausuler angiveligt kan løbe op i 25 millioner. Men hvordan aftalen er skruet sammen, er altså ikke offentliggjort.

- Det lå ikke i kortene, at vi skulle skille os af med Jens på nuværende tidspunkt. Men sådan er fodbold - nogen gange ændrer tingene sig hurtigt. Og da Stage selv har haft et brændende ønske om skiftet, så har vi efterkommet det, da vilkårene også blev tilfredsstillende for os - vi kan således konstatere, at det er en historisk stor aftale i dansk fodbold, siger sportschef i AGF Peter Christiansen i en pressemeddelelse.

Han tilføjer:

- Jens har været en god mand for os med sit fighterhjerte og sin arbejdsomhed, og vi kommer til at savne hans behagelig væsen på Fredensvang.

Jens Stage har netop været med det danske U21-landshold til EM. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

'En varm tak til klubbens fans'

Jens Stage kom til AGF i 2016, hvor han skiftede fra Brabrand IF. Siden har han etableret sig som en profil i klubben og en darling blandt aarhusianernes fans.

- Jeg var glad og beæret, da jeg i sin tid blev tilbudt en chance i AGF. Nu er jeg blevet ældre og mere sulten efter professionel succes, og så kommer der nogen gange en mulighed forbi i livet, man ikke havde regnet med. Jeg får nu mulighed for at tage et skridt videre i min karriere og prøve kræfter med europæisk fodbold og se, hvor langt talentet rækker på den scene, siger Jens Stage i pressemeddelelsen.

Han sender en særlig tak til AGFs tilhængere, som nærmest på rekordtid gjorde ham til fan-favorit.

Det lå ikke i kortene, at vi skulle skille os af med Jens på nuværende tidspunkt. Peter Christiansen, sportschef, AGF

- Jeg vil gerne sige tak til mine holdkammerater og alle andre, jeg har arbejdet sammen med i AGF, og ikke mindst sende en stor og varm tak til klubbens fans for opbakningen. De støtter en fantastisk klub, som jeg kommer til at savne, og det glæder mig meget, at jeg på denne måde kan give noget tilbage til AGF - selv om jeg nu rejser.

Jens Stage skifter med øjeblikkelig virkning til FC København. Han derfor ikke med resten af aarhusianernes trup på træningslejr i Tyskland, hvor spillerne er ved at gøre sig klar til den nye sæson, der begynder om to uger med en udekamp i Hobro.

De aarhusianske forboldfans kan formentlig se frem til et gensyn med Jens Stage allerede i anden runde af den nye sæson, hvor AGF på udebane møder FC København i Parken.

