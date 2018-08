AGF sælger førstemålmand til Spaniens bedste række

Superligaklubben AGF skal på jagt efter en ny målmand.

Tirsdag, tre dage før transfervinduets lukning, har AGF solgt førstemålmand Aleksandar Jovanović til spanske SD Huesca, der spiller i Primera Division. Skiftet er betinget af, at han onsdag består lægetjekket i Spanien.

Det oplyser AGF i en pressemeddelelse.

Dermed nåede den serbiske keeper at spille for AGF i to år. Undervejs nåede han at slå det mangeårige førstevalg i målet, Steffen Rasmussen, af i superligaklubben.

Aleksandar Jovanović nåede at spille i AGF i to år. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Skal hente ny målmand

AGF-sportschef Peter Christiansen siger, at klubben skal hente en ny målmand, som kan konkurrere med spanieren Óscar Whalley, om pladsen i buret.

- Allerede tidligt på året forberedte vi os godt ved at hente Óscar Whalley, og vi intensiverer nu jagten på en målmand mere, der kan sikre os et fortsat kompetitivt og stærkt målmandsmiljø.

- Med tilgangen af Óscar Whalley har vi udvist rettidigt omhu, og vi er helt trygge ved, at han nu umiddelbart kan tage over efter Jovanović, siger sportschefen.

Efter 72 kampe mod danske modstandere venter der nu Jovanović anderledes hård modstand. Han kan debutere søndag, når Huesca på udebane møder Barcelona med skarpretterne Lionel Messi og Luis Suarez.