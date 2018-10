AGF raser over OB-straffe efter pointtab

AGF var foran 2-0 i lørdagens udekamp mod OB i Superligaen, men måtte nøjes med 2-2.

Fynboerne fik udlignet på et straffespark i kampens afslutning, da dommer Benjamin Willaume-Jantzen vurderede, at AGF's Pierre Kanstrup gik i ryggen på OB'eren Ramon Leeuwin.

Den vurdering havde Kanstrup svært ved at forstå.

- Jeg synes, det er pinligt, at det bliver dømt, men dommertække har vi ikke for tiden. Det hober sig op. Det er påfaldende mange gange, den slags er sket mod os, siger Pierre Kanstrup.

- Nemt hvis der ikke skal mere til

AGF-forsvareren spurgte efterfølgende kampens dommer, hvorfor han dømte straffesparket, og fik at vide, at det blev dømt, fordi han gik i ryggen på OB-forsvareren.

Hvis det skulle dømmes, så skulle Ryan (Mmaee, red.) vel have haft 14-15 frispark i den tid, han var inde, alle de gange de gik i ryggen på ham. Pierre Kanstrup, AGF

- Som jeg ser det, er det ham, der vender ryggen til mig, og så er det jo nemt at få et straffe, hvis der ikke skal mere til.

- Hvis det skulle dømmes, så skulle Ryan (Mmaee, red.) vel have haft 14-15 frispark i den tid, han var inde, alle de gange de gik i ryggen på ham, lyder det fra Pierre Kanstrup.

AGF-træner David Nielsen var som Kanstrup irriteret over, at hans hold gik glip af sejren på den baggrund.

- Sker 1000 gange i en kamp

- Det er to mand, der begge går op efter bolden og rammer ind i hinanden bagefter, som man jo gør. Det sker 1000 gange i en kamp, så det er vi selvfølgelig ærgerlige over, siger David Nielsen.

- Vi føler, at vi har haft et utal af situationer med straffespark, som er gået imod os, og det er klart, at spillerne er frustrerede over det. Det kan jeg godt forstå, siger han.

David Nielsen mener dog også, at AGF manglede noget kvalitet på bolden. Foto: Claus Fisker - Ritzau Scanpix

Efter en stærk AGF-indsats i kampens første halve time, kom AGF under pres efter pausen.

- Vi mangler noget kvalitet på bolden, og så går de automatismer i gang, hvor vi begynder at forsvare os. Det er vi utrolig trygge ved, undtagen ved den situation hvor dommeren mener, der er straffespark, siger David Nielsen.