AGF-profil med kontraktudløb: Bolden ligger hos klubben

29-årige Jakob Ankersen har bidraget med en række vigtige scoringer for AGF i indeværende sæson, men til sommer står midtbanespillerens kontrakt til at løbe ud.

Ankersen har endnu ikke hørt fra AGF i forhold til en mulig forlængelse, men han afviser ikke at fortsætte i klubben.

Læs også AGF nedkæmper FCN og stopper stime af liganederlag

- Der er mange ender, der skal nå sammen, og hvis de gør det, skal man aldrig udelukke noget. Men det er ikke mig, der står med bolden, siger Jakob Ankersen og tilføjer:

Det er ikke mig, der står med bolden. Jakob Ankersen, AGF-spiller (om en evt. kontraktforlængelse)

- Jeg regner da med, at AGF kommer med et eller andet. Om det så er, at det var det for denne gang, eller om det er en forlængelse, ved jeg ikke.

- Jeg har det fint i AGF, og både jeg og min familie trives. Der er ikke noget ikke at være glad for, men det hele skal gå op i en højere enhed, lyder det fra midtbanespilleren.

Jakob Ankersen jubler efter sin scoring mod OB tidligere på ugen. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Blev den helt store helt

I torsdags blev Jakob Ankersen den helt store helt for AGF, da han sendte aarhusianerne videre i Sydbank Pokalen ved at blive matchvinder i 1-0-sejren over OB.

På trods af det startede han på bænken og blev først skiftet ind midtvejs i anden halvleg i søndagens 1-0-sejr over FC Nordsjælland i Superligaen.

AGF-træner David Nielsen roser dog Ankersen for præstationen mod FCN.

- Han leverede et fantastisk indhop. Han var den i rotationen, der kun fik én kamp fra start i denne uge, men den afgjorde han, og han var også med til at afgøre kampen mod FCN, siger David Nielsen.

Jakob Ankersen tror, at kontraktsituationen kan være en del af forklaringen.

- Jeg tror da, at min kontraktsituation spiller en lille rolle, i forhold til at jeg blev bænket, siger Ankersen og uddyber:

Læs også AGF-helt er glad for at slippe for overarbejde

- Når man har et halvt år tilbage, er der nogle andre ting, der spiller ind, og AGF vil måske forsøge at spille andre folk ind på holdet.

Jakob Ankersen kom til AGF fra belgiske Zulte Waregem i sommeren 2017.

VIDEO: Højt oppe i en mast på AGF's træningsanlæg, Fredensvang, sidder der et kamera, som filmer samtlige af klubbens træninger: