AGF-profil: Brøndby vidste ikke hvad de skulle gøre

AGF snuppede søndag eftermiddag sæsonens anden sejr i 3F Superligaen, da jyderne drog fra Brøndby Stadion med en 3-0-sejr i bagagen i sæsonens syvende runde.

Gæsterne var gennem kampen langt farligere end Brøndby, der sjældent brød igennem AGF's stærke defensiv, som for tredje gang i træk holdt nullet.

Læs også AGF vinder igen og ydmyger tamme Brøndby

Ifølge AGF's 2-0-målscorer Jakob Ankersen spillede Brøndby uden idé.

- Vi havde godt styr på dem, og det virkede som om, at Brøndby ikke havde en gameplan. Inde på banen er det svært at se, hvad der sker, men det virkede som om, de ikke vidste, hvad de skulle gøre, siger Ankersen.

- Det var lange bolde, og så håbede de (Brøndby, red.) på det bedste. Så slog vi kontra, og der må man sige, vi var giftige.

AGF-kanten startede for anden kamp i træk inde efter en periode på bænken, som har fået ham til at lufte sin utilfredshed.

Vi havde godt styr på dem, og det virkede som om, at Brøndby ikke havde en gameplan. Jakob Ankersen, AGF-spiller

Men ifølge Ankersen har han taget skeen i den anden hånd, og nu glæder han sig over at være i gang med målscoringen.

- Jeg har arbejdet rigtig hårdt for at komme tilbage, og det er lykkedes.

- Jeg har haft en skæv opstart og et par dårlige kampe personligt, så det var rigtig vigtigt at komme tilbage på hesten for mit eget vedkommende.

AGF's Patrick Mortensen og Alexander Munksgaard jubler efter 3-0-målet. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

Dårlig Brøndby-præstation

I Brøndby-lejren var utilfredsheden over søndagens nederlag også til at tage at føle på for cheftræner Niels Frederiksen.

- Jeg sagde til spillerne, det var en meget, meget dårlig præstation i anden halvleg. Vi var ikke med i kampen i anden halvleg. Første halvleg var meget lige, men AGF dominerede os på alle parametre i den anden.

At der var stor forskel på de to halvlege skyldtes ifølge AGF-træner David Nielsen blandt andet, at AGF fik lov at vælge banehalvdel fra kampens start.

- Vi ville gerne forsvare ved Brøndbys fans i første halvleg, så vi vidste, vi havde en god chance i anden halvleg.

- Jeg ved, at Brøndby er stærkest ned mod deres egne fans, og jeg synes, at vi fik lukket godt ned for dem i første halvleg.

Sejren på Brøndby Stadion var den første for AGF siden 2007.