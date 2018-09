AGF-målscorere ser sejr som et vigtigt signal

AGF lykkedes søndag aften med at slå Brøndby i en særdeles livlig kamp, som endte med en 3-2-sejr til hjemmeholdet.

Både Jakob Ankersen og Tobias Sana kom på måltavlen for Aarhus-holdet.

Tobias Sana scorede direkte på frispark til slutresultatet 3-2. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Kantspiller Jakob Ankersen ser sejren som et vigtigt signal til både modstandere og fans.

- Det viser, at vi stadig vil kæmpe med om at komme i top-6. Vi fik også vist publikum, at vi virkelig vil det. Det var rart at komme tilbage på sporet efter en dårlig kamp mod AC Horsens, siger Jakob Ankersen.

Målscoreren fandt det da heller ikke helt ligegyldigt, at sejren kom i hus mod lige netop Brøndby.

- Det nytter ikke noget, at vi kun tager point mod de hold, som ligger i bunden. Indimellem skal kampene mod de hold, som ligger i toppen, også vindes, siger Jakob Ankersen.

Tobias Sana, der også kom på måltavlen, fremhævede efter kampen atmosfæren på stadion i Aarhus.

- Det er nemt at sætte sig op til sådan en kamp, som vi spillede mod Brøndby med så god en atmosfære. De sidste tre minutter hoppede hele stadion, siger Tobias Sana.

David Nielsen var lykkelig for sejren over Brøndby. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

De mere end 15.000 fremmødte kunne se Tobias Sana afgøre affæren på et veludført frisparksmål med 20 minutter tilbage af kampen.

Personligt glædede svenskeren sig over igen at være afgørende efter en tid præget af skader.

- Jeg vil gerne være den spiller, som afgør kampene med mål og assist. Jeg har ikke spillet meget i en lang periode. Jeg har brug for at få endnu flere kampe i kroppen, siger Tobias Sana.

Det får Tobias Sana og resten af AGF-mandskabet på onsdag i et pokalopgør mod Aarhus Fremad.