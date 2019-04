AGF-målscorer sigter efter Europa

Patrick Mortensen scorede mandag kampens enlige mål, da AGF besejrede Sønderjyske med 1-0 på udebane i Superligaen.

Sejren sikrer næsten endegyldigt AGF en sæson mere i den bedste række, og Patrick Mortensen retter nu fokus på de kommende opgør playoffopgør, hvor klubben kan sikre sig en plads i Europa League-kvalifikationen.

- Siden, jeg skiftede til AGF i vinter, har mit helt store mål været, at jeg skulle ude at spille i Europa i AGF-trøjen.

- Jeg prøvede at spille Europa League i efteråret, da jeg spillede i den lille norske klub Sarpsborg 08.

- Her var det kæmpe stort for både hele klubben og hele byen, og det vil være gigantisk, hvis AGF og Aarhus kan opleve det samme, siger angriberen.

Ikke FCK

AGF var tæt på at nå frem til kvalifikationen til Europa League i sidste sæson, men holdet blev bremset ved den sidste forhindring, da AGF tabte 1-4 til FC København i Parken.

Patrick Mortensen glæder sig derfor over, at AGF ikke skal spille mod FCK, hvis holdet når til den sidste og afgørende runde.

- Det bliver heldigvis ikke FCK, hvis vi når så langt i år. Vi kommer helt sikkert til at møde en modstander, hvor vi har en fornuftig chance, siger AGF-angriberen.

Midtbanespiller i AGF Jens Stage er helt på linje, og han sætter også Europa, som det næste mål for klubben.

- Det er klart, at når vi har sikret os overlevelsen, er det helt store mål, at vi skal ud at spille Europa, siger Jens Stage.