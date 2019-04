AGF-målscorer: Mentaltræner gavner mig meget

AGF-angriberen Patrick Mortensen fik en afgørende hovedrolle med sine to mål, da AGF slog AC Horsens med 3-0 fredag aften i Superligaen.

Patrick Mortensen brændte dog flere store muligheder i kampen, men den slags går ham ikke synderligt på, og det er der en helt særlig grund til.

Mentalcoach hjælper

- Jeg arbejder meget med den tidligere fodboldspiller Morten Bertolt, som er min mentalcoach, og det gavner mig utrolig meget.

- Arbejdet med ham gør, at jeg ikke tænker så meget over de brændte chancer.

- Hvis jeg går og grubler over en brændt chance for længe, så er jeg jo ikke til stede. Så har jeg ikke fokus på, hvad jeg kan gøre bedre næste gang, siger Patrick Mortensen.

Der var meget at juble af denne fredag aften for de mange fremmødte AGF-fans i Horsens. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Fredag aften kunne det være blevet til mere end to scoringer, og i slutningen af anden halvleg stod AGF-angriberen helt fri i Horsens-feltet, men kantspilleren Mustapha Bundu afleverede ikke bolden til Patrick Mortensen.

Han forsøgte i stedet at score selv, hvilket ikke lykkedes, og det var Patrick Mortensen øjensynligt langt fra tilfreds med.

- Jeg synes, at han fortjente en opsang. Jeg fortalte ham, at det ikke var godt nok, og hvis han selv skal sparke, så skal han også score. Han undskyldte også med det samme, siger Patrick Mortensen

AC Horsens-manager Bo Henriksen tager sig til hovedet. Og det kan man vel egentlig godt forstå, efter han fredag aften så sit hold tabe med 3-0 til AGF. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Kort efter situationen med Mustapha Bundu opstod en nærmest identisk situation, hvor det var Tobias Sana, der brød alene igennem. Han valgte at aflevere bolden til Patrick Mortensen, som scorede til 3-0.

'Hatten af for Sana'

- Man må tage hatten af for Tobias Sana, som kom ind og er så uselvisk. Det er prisværdigt at se, og det siger meget om, hvilken type han er.

- Det er hans mål, og jeg har også takket ham mange gange, siger Patrick Mortensen.

Patrick Mortensen er oppe på fem scoringer for AGF, siden han kom til klubben i januar.

