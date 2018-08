AGF henter ukrainsk målmand

Tidligere på ugen solgte AGF sin hidtidige førstemålmand, Aleksandar Jovanovic, til spanske SD Huesca. Dermed var Oscar Whalley eneste keeper i AGF-truppen, men nu er der kommet endnu en til.

Ukrainske Roman Mysak er hentet i FC Karpaty på en kort kontrakt, der gælder resten af året.

- Med tilgangen af Óscar Whalley udviste vi rettidigt omhu, og vi er helt trygge ved, at han umiddelbart kan tage over efter Jovanović. Men på den korte bane manglede vi en målmand mere, og nu har vi så mulighed for at se en dygtig målmand mere an her i Aarhus i skikkelse af Roman, siger sportschef i AGF Peter 'PC' Christiansen til AGF's hjemmeside.

- Hvis det udvikler sig, som alle parter håber, kan vi altid se på om hans aftale skal forlænges, men for nu passer det alle godt, at aftalen er forholdsvis kort. Og vi ser meget frem til at byde Roman velkommen på Fredensvang, hvor han bliver en fin tilføjelse til vores gruppe af talentfulde målmænd

Første klub uden for Ukraine

Roman Mysak skal dermed for første gang optræder for en klub uden for hjemlandet. En udfordring han ser frem til.

- Da jeg hørte om AGF's interesse var jeg ikke i tvivl om, at det var en mulighed, jeg måtte gribe. Jeg glæder mig til at møde mine nye holdkammerater, og jeg ser frem til at prøve mig af i et nyt land og i en ny liga.

- Så jeg er glad for at skiftet faldt på plads, og nu handler det bare om at arbejde hårdt, så jeg på bedste vis kan vise mig frem for mine nye holdkammerater, træneren og klubbens fans, siger Roman Mysak, der tiltræder i AGF med det samme, siger han.