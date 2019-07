AGF henter træner hjem fra England

I 2016 og 2017 var han assistenttræner under Glen Riddersholm i AGF, men stoppede samtidig med fyringen af cheftræneren. Nu vender Lars Friis tilbage til Fredensvang.

Torsdag begynder han som assistent- og transitionstræner i den aarhusianske Superligahold.

Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan bringe en skarp Lars Friis tilbage til AGF med nye impulser fra det engelske. Peter Christiansen, sportschef i AGF

Lars Friis skal assistere David Nielsen og Rubén Sellés med Superligaholdet og fungere som bindeled mellem førsteholdet og talentsektorens ældste årgange.

- Lars Friis var en særdeles vellidt træner i sin første periode her i klubben - en person, som med sin enorme professionalisme og store passion for spillet og trænergerningen efterlod et stort aftryk, siger sportschef i AGF, Peter Christiansen, til klubbens hjemmeside.

Lars Friis har første arbejdsdag i AGF i morgen - torsdag den 25. juli. Foto: Ole Nielsen (AGF)

20 år som træner bag sig

Træneren vender retur til Danmark efter at have arbejdet i England i 18 måneder, hvor han har senest har været cheftræner for Brentford FC's U23 hold.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan bringe en skarp Lars Friis tilbage til AGF med nye impulser fra det engelske. Han kommer til en rolle hos os som han - med sin erfaring og indsigt - egner sig perfekt til, siger Peter Christiansen.

Lars Friis - der er 43 år - startede sin karriere som ungdomstræner i FC Midtjylland tilbage i 1999, hvor han blandt andet har været ungdomstræner og assistenttræner for Superligaholdet.

Derudover har Lars Friis arbejdet i en periode hos DBU og altså tidligere hos AGF som assistenttræner.