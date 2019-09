AGF henter sydafrikansk landsholdsspiller

Efter dagens hjemmesejr over Esbjerg afslørede AGFs sportschef Peter Christiansen, at der er kommet et nyt ansigt på Fredensvang.

Klubben har hentet det sydafrikanske talent Gift Links i Cape Town City.

Han er en 20-årig offensivspiller, der gør sig på midtbanen. Ifølge AGF regnes nyindkøbet som et af de helt store talenter i sydafrikansk fodbold, og Links er fast mand på hjemlandets U23 landshold. Et par gange har han også været udtaget til A-landsholdet.

- Links talent er uomtvisteligt. Han er en rigtig dygtig dribler og han spiller - på trods af sin forholdsvise unge alder - med stor modenhed. Han er en eksplosiv spiller og kan være meget direkte i sit spil, og så behøver han meget lidt plads omkring sig på den sidste tredjedel af banen, hvor han kommer til at give os endnu en offensiv dimension, fortæller Peter Christiansen om den nye AGF'er.

Kræver ikke meget tilvænning

Før sin tid i Cape Town City spillede Gift Links en sæson i den ægyptiske klub, Pyramids FC, inden han blev hentet hjem til Sydafrika i sommeren 2018 af Cape Town City, hvor han i den forgangne sæson blev noteret for fem mål og tre assists i 25 ligakampe.

I de kommende fem år skal han så tørne ud for den aarhusianske Superliga-klub, der ikke forventer, at det kræver meget tilvænning, før Links kan bidrage.

Nyindkøbet skal sikkert kæmpe om spilletiden med Jakob Ankersen, der scorede det enlige mål i dagens kamp mod Esbjerg. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

- Nu skal Gift lige lande i Aarhus, men vi forventer ikke nogen stor og lang tilvænningsperiode for ham. De sydafrikanere, jeg har spillet og arbejdet med tidligere, har været lette at integrere, og deres positivitet, ydmyghed og store passion til spillet er smittende hele vejen rundt, siger Peter Christiansen.

Gift Links - der får trøje nummer 11 i AGF - tiltræder på Fredensvang efter den kommende landsholdspause, hvor han er udtaget til U23 landsholds-opgaver.