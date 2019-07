AGF henter angriber i Odense

Nicklas Helenius kan i den kommende sæson trække den hvide AGF-trøje over hovedet, når han løber på banen i Superligaen.

Angriberen skifter med øjeblikkelig virkning OB ud med den aarhusianske klub. Det skriver både AGF og OB på deres hjemmesider.

Helenius har fået en treårig kontrakt med AGF.

- Vi har ledt efter en angriber med lidt andre kvaliteter, end dem vi allerede har i truppen nu.

- Helenius komplementerer og tilføjer nogen andre kompetencer og en anden stil, og dermed fuldender han vores angrebsgruppe med Patrick Mortensen og Alexander Ammitzbøll, siger sportschef i AGF Peter Christiansen til klubbens hjemmeside.

Nicklas Helenius er klar til at trække den hvide AGF-bluse over hovedet. Foto: AGF

Tidligere Aston Villa

Helenius fik sit gennembrud i Superligaen i 2010 for AaB. Han har siden scoret 63 mål i den bedste danske række, hvor han foruden AaB og OB også har repræsenteret Silkeborg IF.

I 2013 blev han købt af Aston Villa, men opholdet i Premier League-klubben blev aldrig en succes, og efter et år blev han lejet ud til AaB, der efterfølgende hentede han tilbage til Danmark på en permanent aftale.

I 2016 skiftede han til SC Paderborn i den andenbedste tyske række på et lejeophold, inden han senere samme år kom til Silkeborg IF.

I 2017 blev han købt af OB, men har den seneste sæson ikke fået så meget spilletid i klubben.

- Hverken vi eller Nicklas var tilfredse med den mængde spilletid, Nicklas fik i sidste sæson, og der har ikke været tegn på, at det ville blive anderledes i den kommende sæson, siger sportsdirektør i OB Jesper Hansen til hjemmesiden.

- Der har været interesse for ham fra flere sider, og derfor har vi ikke villet stå i vejen for, at Nicklas kan komme et sted hen, hvor han forhåbentlig kan få den mængde spilletid, han ønsker, siger han.

Glad for skift

Også Helenius selv er tilfreds med skiftet.

- Da jeg først hørte om AGF's interesse, var jeg slet ikke i tvivl om, at det ville jeg rigtig gerne. Det er en kæmpe klub, og det har altid været fedt at spille i Ceres Park som modstander.

- Det glæder jeg mig til nu at gøre som AGF'er, siger Helenius til AGF's hjemmeside.

Han støder til AGF-truppen mandag.

