AGF-helt måtte bede om lov for at fuldende hattrick

AaB blev søndag offer for en særdeles velspillende Mustapha Bundu, som med tre mål var hovedårsagen til, at nordjyderne måtte rejse hjem fra Aarhus med et 0-3-nederlag.

Den hurtige kantspiller var en ordentlig mundfuld for aalborgenserne kampen igennem.

Ved de to første mål viste spilleren fra Sierra Leone, hvad han er gjort af, da han i begge situationer afdriblede en forsvarsspiller og sikkert sendte bolden i kassen.

Det tredje mål kom på straffespark, og det var ikke helt uproblematisk at få lov at sparke det.

Han er jo angriber og lever af at lave mål, så jeg er meget taknemmelig over, at han følte, at det var min tur til at få et hattrick. Mustapha Bundu

- Der var lidt problemer ved straffesparket, siger Mustapha Bundu med et smil på læben.

- Jeg måtte snakke med nogle af de ældre spillere og Patrick Mortensen. Han er jo angriber og lever af at lave mål, så jeg er meget taknemmelig over, at han følte, at det var min tur til at få et hattrick, siger AGF-helten.

Bundu forklarer, at han havde respekteret, hvis Patrick Mortensen ikke havde givet ham lov at sparke.

Kantspilleren var den helt store oplevelse i kampen, men på trods af tre mål, så fik han ikke lov at spille fuld tid.

Han blev nemlig skiftet ud efter 71 minutter.

Mustapha Bundu har været bedre, end han var mod AaB. David Nielsen, AGF-træner

- Vi pillede ham ud, fordi han har en lang rejse i benene efter landskampspausen, og vi vidste ikke, hvor godt han var med rent fysisk efter det, siger AGF-træner David Nielsen.

Selvom det blev til et hattrick for Mustapha Bundu, så mener David Nielsen, at han har set kantspilleren være bedre.

- Mustapha Bundu har været bedre, end han var mod AaB. I dag scorer han to fine mål og ét på straffe. Så kommer der fokus på ham, og det har han også fortjent, siger han.

Mustapha Bundu er nu oppe på fire mål i denne sæson af 3F Superligaen.

