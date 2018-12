AGF-helt efter to brag: Har aldrig ramt bolden bedre

Mandag aften kunne sejrssangen atter lyde på Ceres Park i Aarhus, da AGF besejrede Vejle med 2-1 i Superligaen.

Det var dog ikke lige kønt hele kampen igennem, og specielt i første halvleg var hjemmeholdet på hælene mod et velspillende Vejle-mandskab.

AGF lignede derfor et hold, der ville løbe ind i det femte nederlag i træk i Superligaen, men venstrebacken Casper Højer Nielsen ville det anderledes, og med to flotte mål sikrede han AGF sejren.

Venstrebacken var efter kampen begejstret for sine scoringer.

- Ved det første mål ramte jeg bolden rigtig godt, og jeg har vel aldrig ramt den bedre.

- Holdet havde brug for det i dag. Der var én, der skulle steppe op og lave målene, og det blev så mig mod Vejle, siger Casper Højer Nielsen.

Cheftræner David Nielsen var efter kampen ikke bekymret over, at målene mod Vejle kom fra venstrebacken. Han glæder sig i stedet over, at Casper Højer Nielsen steppede op, da det gjaldt.

- Det er vigtigt, at når offensiven har det svært, at der så er nogle nede bagved, der kan gøre det, og det havde vi behov for mod Vejle.

- Casper Højer Nielsen har ganske enkelt været et super køb for os, siger David Nielsen.

Den seneste periode har været hård for AGF-lejren, og derfor var sejren en forløsende én af slagsen. Det kunne man også mærke på Casper Højer Nielsen.

- Det er svært at sætte ord på, hvad det betyder, for det er virkelig dejligt. Det havde vi brug for, og nu har jeg efterhånden sagt så ofte, at vi må stå sammen som hold, men heldigvis rakte det i dag, siger han.