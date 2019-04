- AGF har jokket i spinaten!

AGF har i den forgangne uge dummet sig både på og uden for banen. Først kom det frem, at AGF via et computerprogram havde haft adgang til AaB's dødboldopstillinger forud for de to klubbers møde.

Derudover var AGF mildt sagt heldige med at få et point med fra mandagskampen mod Vejle, da man skulle helt hen i overtiden, før udligningen faldt.

BEMÆRK: Efter ugens episode er blevet optaget, har AGF og AaB valgt at lukke sagen, og samtidig beklager AGF overfor deres nordjyske kolleger. Læs mere her.

Læs også AGF beklager og begraver spionagesagen

Randers FC's flotte sejr over AaB, AC Horsens' nullert i Haderslev og Silkeborg IF's tredje hjemmesejr i træk bliver naturligvis også vendt.

I Skipperligaens ugentlige YouTube-format, Skipperligaen Update, kommer Kasper Skipper hver uge med sine uforbeholdne meninger og analyser af stort og småt i de store østjyske fodboldklubber

Ugens episode kan også ses her: