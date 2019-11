AGF haler ind på Brøndby efter sejr i intenst opgør

AGF sejrede for tredje gang i streg i 3F Superligaen, da aarhusianerne hjemme vandt 2-1 over Brøndby søndag aften.

Et godt fyldt Ceres Park lagde kulissen til et brag af en kamp i Superligaen, hvor AGF fik halet ind på gæsterne med endnu en sejr over Brøndby.

Her skulle manglende kynisme i Brøndby-defensiven vise sig at blive afgørende i en kamp, der var præget af mange dueller.

Med sejren indtager AGF stadig fjerdepladsen med 29 point og har nu kun to point op til Brøndby på tredjepladsen efter 17 spillerunder.

Ingen af de to mandskaber turde åbne sig op i kampens første halve time, der bar tydeligt præg af, hvor vigtig kampen var for begge klubber.

Men efter 32 minutters spil lykkedes det hjemmeholdet at udnytte en opspilsfejl i Brøndby-forsvaret.

Hjemmeholdet markerer

AGF-angriber Patrick Mortensen erobrede bolden og sendte holdkammerat Mustapha Bundu i dybden. Med sin første berøring smækkede han bolden op i det nærmeste målhjørne.

Gæsternes første store chance faldt først efter knap en times spil i forbindelse med et hjørnespark.

AGF var foran 2-0 og gik derfra med en 2-1-sejr. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Her sprang Brøndby-angriber Kamil Wilczek højest, men Superligaens topscorer måtte se sit hovedstød reddet af AGF-målmanden.

I det 66. minut var det dog hjemmeholdet, der slog til igen.

AGF-kanten Jon Thorsteinsson sparkede et hårdt indlæg ind i feltet, som Patrick Mortensen på noget klodset vis fik sendt i kassen til en 2-0-føring.

Efter 76 minutters spil lykkedes det gæsterne at reducere, da altid farlige Kamil Wilczek prikkede bolden ind.

Få minutter før slutfløjtet var Kamil Wilczek nok en gang på spil, men den polske angribers afslutning tordnede forbi mål.

