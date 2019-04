AGF-direktør: Ungdomstræner så AaB-data men vi brugte dem ikke

En ungdomstræner i AGF så dødbolddata fra AaB i computerprogrammet Sideline Sports, men AGF valgte ikke at bruge det til noget, da holdene mødtes i sidste runde af Superligaens grundspil.

Det siger AGF's direktør, Jacob Nielsen, i et interview med tv-stationen TV3 Sport, hvor han samtidig tager skarp afstand fra, at AGF skulle have hacket AaB.

Det var nemlig aarhusianernes egen konto, understreger Jacob Nielsen. Angiveligt var det ungdomstræneren Dennis Ramon, som stødte på AaB's filer.

- En AGF-konto er blevet anvendt af en AaB-medarbejder. En tidligere ansat hos os, Allan K. Jepsen, der har været ansat hos os i flere år, siger Jacob Nielsen til TV3 Sport.

AGF's Jens Stage scorede til 1-0 i superligakampen mellem AGF og Vejle på Ceres Park i Aarhus.

- Det er en konto, som er delt i AGF's ungdomsregi med vores U17-træner, Dennis Ramonn. Det har Allan K. Jepsen været vel vidende omkring også. Så vi må undersøge det nærmere, og vi er i dialog med AaB omkring det.

Direktøren siger samtidig, at der er tale om et ungdomssystem, som "ikke bliver brugt i superligaregi".

- Dennis Ramon sidder og forbereder sig til kampen om lørdagen, og så ser han, at de ligger derinde, fordi de har fælles brugeradgang.

- Dennis har den information. Så går han ned til vores analysechef, og så vælger man ikke at bruge det, fordi de har trænet alt det, de skulle. De har ingen brugbarhed for trænerstaben, lyder det fra direktøren.

Ifølge Jacob Nielsen vil AGF også undersøge, hvorfor kontoen nu er lukket ned, fordi Aarhus-klubben ikke kan tilgå data fra ungdomskampe.

