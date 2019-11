AGF-chef er usikker på Jovanovic-fremtid

Aleksandar Jovanovic' lejekontrakt med AGF udløber ved årsskiftet, men hvorvidt den serbiske målmand er at finde i det aarhusianske efter nytår, kan AGF's sportschef, Peter Christiansen, ikke svare på.

- Hvad det ender med for Jovanovic, er for tidligt at sige, siger AGF-sportschefen.

Den serbiske målmand har misset de to seneste Superliga-kampe grundet en skade, men er ifølge Peter Christiansen aktuel for udtagelse til kampen mod Brøndby efter landsholdspausen.

Opgøret mellem AGF og Sønderjyske søndag eftermiddag skulle vise sig af blive en målfyldt affære, som østjyderne trak sig sejrrigt ud af med en fortjent 4-2-sejr. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det betyder dog ikke, at den serbiske keeper er selvskrevet til startopstillingen.

- Vi kan ikke garantere nogen noget. Det er den konkurrencesituation, jeg gerne vil have i klubben, siger sportschefen.

Såvel som på andre positioner på banen er konkurrencen om at blive førstemålmand i AGF hård, og Peter Christiansen er godt klar over, at en målmand som Jovanovic ikke vil sidde på bænken.

- Hvis Jovanovic ikke kan vinde sin plads tilbage, så tror jeg, at han vil kigge andre steder hen - sådan er det jo, siger han.

Han understreger, at man som AGF-spiller skal være forberedt på at få konkurrence.

- Hvis ikke man kan forstå, at der er en konkurrencesituation, så har jeg i bund og grund ikke brug for dem, siger sportschefen.

Højrebacken Alexander Munksgaard kom også på tavlen for AGF, efter han fik sidste fod på bolden efter et hjørnespark. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Sportschefen lejede i de sidste timer af sommerens transfervindue Jovanovic, da klubbens anden keeper William Eskelinen blev skadet, og det har ifølge sportschefen givet klubben et løft.

- Det har været fantastisk, for hele målmandsteamet har måttet hæve deres niveau, når en spiller som Jovanovic, der har været aktuel for det serbiske landshold og spillet i den bedste spanske række, kommer, siger han.

