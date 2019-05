AGF bruger ikke tid på negativ statistik mod Randers

Lørdag tabte AGF 1-2 til Randers FC og forlængede dermed den negative stime mod Randers, som holdet nu ikke har vundet over i de seneste ni indbyrdes opgør i Superligaen.

Den indbyrdes statistik mellem de to hold er dog ikke noget, som aarhusianerne gider at lægge noget i.

- Sådan nogle stimer opstår typisk lidt tilfældigt, og nogle hold er bare svære nogle gange.

- Det kan godt være, at det betyder et eller andet i statistikken, men det bruger vi ikke særlig meget tid på, siger AGF-træner David Nielsen.

Man skal helt tilbage til august 2015 for at finde den seneste AGF-sejr over Randers i Superligaen.

Det har AGF-forsvarer Jesper Juelsgård svært ved at finde en forklaring på.

- Det ved jeg ærlig talt ikke, for jeg synes, at vi har haft mulighederne for at vinde over Randers flere gange.

- Det er slet ikke noget, jeg tænker på, når jeg går ind til en kamp mod Randers og heller ikke i ugen op til kampen. Det er sådan set kun, når det bliver nævnt af pressen, siger Juelsgård.

AGF's Jakob Ankersen måtte en tur i netmaskerne mod Randers. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

Randers bedre end AGF

Randers-træner Thomas Thomasberg mener, at statistikken taler sit tydelige sprog.

- De snakker så meget om potentialet i AGF, men vi må bare konstatere, at vi i mange år har vist os bedre end AGF, selv om de to hold er meget lige.

- Det gælder ikke kun i de indbyrdes opgør, men også i den samlede stilling, når vi har været færdige med sæsonen, siger Thomasberg.

AGF skal forsøge at bryde den dårlige indbyrdes statistik, når David Nielsens mandskab næste søndag hjemme tager imod Randers i den afgørende kamp om videre avancement i Europa League-playoffspillet.

