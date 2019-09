AGF afværger katastrofe på Ærø med tenniscifre

Superligaholdet AGF var onsdag på vej mod et pokalchok, der ledte tankerne tilbage til 1987, da Skagen fra Jyllandsserien slog Brøndby ud.

På udebane mod Marstal/Rise fra landets femtebedste række var AGF bagud 0-2 et kvarter før tid og bagud 1-2 tre minutter før tid.

Det lykkedes dog AGF at udligne til 2-2 og sikre forlænget spilletid, og her slap kræfterne op hos holdet fra Fynsserien, og AGF vandt med tenniscifrene 6-2.

Stillede op med unge spillere

Fynsserieholdet tog imod på eget græs. Og det voldte tilsyneladende AGF store udfordringer, og i første halvleg gik det galt fem minutter før pausen.

Efter et hjørnespark til hjemmeholdet dukkede Martin Grydehøj pludselig op og headede Marstal/Rise foran 1-0.

AGF havde ikke lukket mål ind i fire kampe i den bedste række før opgøret, men superligaholdet stillede med flere unge og mindre kendte spillere.

Kort før kampen måtte rutinerede Jesper Juelsgård melde fra med en skade i AGF-forsvaret. Han blev erstattet af Mikkel Lassen.

Duftede af pokalchok

Med en halv time igen begyndte det at dufte af en overraskelse af de helt store, da rutinerede Jakob Ankersen og Patrick Mortensen blev sendt på banen.

Målmanden Aleksandar Jovanovic gjorde comeback for AGF, efter at han blev hentet på en kort lejeaftale sent i transfervinduet.

Og det var et gigantisk gok i nødden, da Jovanovic måtte hente bolden ud af nettet en gang mere efter 67 minutter, da hjemmeholdet øgede til 2-0.

Nu mere end duftede det af pokalchok. Men med et kvarter igen sørgede indskiftede Jakob Ankersen for 1-2, da han hamrede en returbold i mål.

Skulle afgøres i forlænget spilletid

AGF skulle helt hen til tre minutter før tid, før det lykkedes at udligne, da Alex Gersbach scorede direkte på et hjørnespark.

2-2 tvang opgøret ud i forlænget spilletid på det lille stadion uden lysanlæg, og her var der spillet to minutter, da Alexander Munksgaard bragte AGF foran 3-2.

Zach Duncan sørgede for 4-2. Og det blev også 5-2 og 6-2 i slutfasen, inden AGF-spillerne måtte haste i omklædningsrummet for at nå en færge tilbage til fastlandet.