Afstemningen er i dag: Nu bliver hurtigfærgens skæbne afgjort

Den omdiskuterede hurtigfærge får sin skæbne afgjort senere i dag til et byrådsmøde på Samsø torsdag eftermiddag.

Færgen skal sejle mellem Aarhus og Sælvig fem gange dagligt om sommeren og færre gange om vinteren. Men det er ikke alle i det politiske landskab på øen, der ønsker, at færgen skal blive en realitet.

Den eksisterende færge, der sejler mellem Hou og Samsø, har navnet Isabella.

- Jeg synes, at det her strider så meget imod, hvad vi har arbejdet med her på Samsø gennem så mange år. Når vi holder den her miljøbelastning op imod, at vi er 3685 samsinger, så er jeg dælme glad for, at resten af verden ikke agerer på samme måde, som vi gør på Samsø, siger byrådsmedlem Per Urban Olsen (K).

Det er en risiko, men jeg tænker, det er en nødvendig risiko, for hvis vi ikke gør noget, så falder befolkningstallet endnu mere. Lasse Ovesen, forstander, Samsø Efterskole

I skrivende stund tyder det på, at der bliver politisk flertal for at investere i den nye færge, men hvis det bliver vedtaget, bliver det ikke med et stort flertal.

- Det er klart, at det havde været at foretrække, hvis det havde været en enstemmig konsensusbeslutning. Især når man træffer så store beslutninger med meget økonomi involveret, og det handler om vores infrastruktur. Men det er sådan, som landet ligger, siger Ulla Holm (SF).

Lasse Ovesen er forstander på Samsø, og han håber, hurtigfærgen kan skabe mere interesse omkring det at gå på efterskole på en ø.

I øjeblikket er der en færgeforbindelse med Samsø og Hou, der ligger ved Odder, men håbet er, at den nye færge vil gøre det lettere at komme fra Samsø til Danmarks næststørste by noget hurtigere og på den måde give mulighed for at arbejde det ene sted og bo det andet.

Ulla Holm (SF) vil gerne have en hurtigfærge, og hun ville ønske, at byrådet enstemmigt bakkede op.

Men den ide bliver modtaget med blandede følelser.

- Skal den sejle klokken 8? 9? 10? Hvem skal man betjene efter? Den kan jo ikke sejle for hver enkelt, der skal møde klokken et eller andet. Og folk på skiftehold om natten vil det nok være mere eller mindre umuligt for, siger Anne Oksenbøl, der er pensionist og bor på øen.

- På mange måder er jeg da rigtig positiv over for det. Som leder på den lokale efterskole er det jo dejligt, at vi får endnu større muligheder for at rekruttere aarhusianske elever. Siger Lasse Ovesen, der er forstander på Samsø Efterskole, til TV2 ØSTJYLLAND.

Millionerne er ude at flyde

Den nye færge vil ifølge beregningerne komme til at koste mellem 30 og 40 millioner kroner, og det er penge som kommunen selv betaler.

Skal den sejle klokken 8? 9? 10? Hvem skal man betjene efter? Den kan jo ikke sejle for hver enkelt, der skal møde klokken et eller andet. Anne Oksenbøl, pensionist, Samsø

- Det er en risiko, men jeg tænker, det er en nødvendig risiko, for hvis vi ikke gør noget, så falder befolkningstallet endnu mere, og så fjerner vi endnu mere skattegrundlag, og så risikerer vi, at vi ikke længere kan være en selvstændig kommune, siger Lasse Ovesen.

Per Urban Olsen (K) mener ikke, at hurtigfærgen er en god ide.

Også økonomien er noget af det, der bekymrer højrefløjen på øen, for ifølge dem vil en fordobling i antallet af færger ikke nødvendigvis betyde en fordobling af sejlende, fordi de mener, at Aarhus-færgen bare vil tage gæsterne fra den eksisterende færge.

- Jeg ønsker også en færge, hvis det kan lade sig gøre, for det ville da gavne Samsø. Det kan bare ikke lade sig gøre under hensyntagen til økonomi, og slet ikke hvis man er en smule miljøbevidst, siger Per Urban Olsen til TV2 ØSTJYLLAND.

På venstrefløjen beroliger Ulla Holm. De har nemlig konsulteret en række forskellige eksperter for at blive mere sikre på, at færgen er økonomisk bæredygtig.

Måske bliver det i fremtiden hurtigere at rejse mellem Aarhus og Samsø.

- Der har været arbejdet med det her i rigtig mange år. Når beslutningen er truffet, tror jeg, der kommer rigtig meget ro, og så tror jeg, at alle bakker op om beslutningen, når først den er truffet, siger hun.

For de forretningsdrivende kan der være økonomiske gevinster i den nye færge.

- Jeg personligt tror jo på, at en hurtigfærge kan give noget øget bosætning på Samsø, og det er jo større efterspørgsel på vores huse, så mit udgangspunkt er, at det er positivt, siger Peter Lund, der er ejendomsmægler på Samsø.

Afstemningen finder sted klokken 17.30 torsdag på Samsø.