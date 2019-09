Aarhus Lufthavn genåbnet efter evakuering: Kinesisk passager blev anholdt

Østjyllands Politi har klokken 20:00 ophævet afspærringen af Aarhus Lufthavn, efter de i næsten fem timer har undersøgt en mistænkelig genstand på stedet.

Den mistænkelige genstand var en taske, og formodningen var, at den indeholdt sprængstof eller lignende, men politiet og bomberyddernes undersøgelser viser, at der ikke var noget farligt i tasken.

- Der var nogle indikationer, på at der var sprængstof eller lignende i tasken, men der blev ikke fundet nogen spor efter sprængstof i den taske, vi undersøgte, siger pressemedarbejder ved Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Istedet viste genstandene i tasken sig for at være forskellige former for værktøj og andre legale ting.

- Vi tager ingen chancer, når det gælder borgernes sikkerhed, og da vi ikke kunne udelukke, at der kunne være noget sprængfarligt i tasken, valgte vi at evakuere og afspærre lufthavnen, siger politiinspektør ved Østjyllands Politi, Michael Kjeldgaard.

44-årig kineser anholdt

Østjyllands Politi oplyser også, at det er en 44-årig mand med kinesisk statsborgersakb, der havde den taske med, som politiet og bomberydderne har undersøgt for sprængstof i flere timer.

Den 44-årige mand blev kortvarigt anholdt og sigtet for at bryde loven om andre våben og eksplosivstoffer.

Efterforskningen er i sin afsluttende fase, og politiet forventer, at den kinesiske passager vil blive løsladt efter endt afhøring.

Personale anmeldte sagen

Politiet fik anmeldelsen tirsdag klokken 13:30.

- Vi får anmeldelsen fra personalet, og det er nogle af deres sikkerhedsprocedurer, der gør, at vi reagerer, siger Jakob Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Østjyllands Polti vælger derfor at afspærre lufthavnen klokken 15:30 samt evakuere 140 passagere og sende et fly med 70 passagerer tilbage til Kastrup Lufthavn.

Lufthavnen genåbner onsdag morgen

Lufthavnen har været afspærret i flere timer og al flytrafik blev stoppet mens politiet undersøgte sagen.

Efter situationen er blevet afblæst er Aarhus Lufthavn nu i fuld gang med at gøre lufthavnen klar, så flytrafikken kan starte op igen i morgen tidlig, onsdag.

- Vi går nu i gang med at genåbne lufhavnen hurtigst muligt. Vores opgave er at gøre lufthavnen klar, så de gæster, der skal med fra klokken 06:00 i morgen tidlig og frem, ikke skal blive berørt af det, der er sket i dag, siger Peer H. Kristensen, der er direktør i Aarhus Lufthavn, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han opfordrer dog de passagerer, der skal med i løbet af onsdagen, til at følge med på lufthavnens hjemmeside, hvis der nu skulle være tale om forsinkelser.