To afrikanske VM-løbere eftersøges af politiet

Torsdag aften forsvandt fem VM-løbere fra Eritrea fra deres hotelværelse i Aarhus. Siden da har Østjyllands Politi ikke set skyggen af de dem.

Læs også Fem afrikanske VM-atleter forsvundet i Aarhus

Da to af løberne ikke længere har gyldigt visum i landet, er de nu eftersøgt.

Det fortæller Michael Kjeldgaard, der er politiinspektør hos Østjyllands Politi.

- De har ikke meldt sig selv, og da deres visum udløb ved midnat, er vi nu begyndt at kigge efter dem, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

På bar bund

Med et udløbet visum betyder det, at de to løbere nu opholder sig ulovligt i landet.

Lige nu har vi ingen formodning om, hvor de er henne. Michael Kjeldgaard, politiinspektør hos Østjyllands Politi

Politiet vil derfor samle dem op, hvis de støder ind i dem, på deres patrulje, fortæller Michael Kjeldgaard.

- Da de ikke er lovligt i landet, vil det sandsynligvis ende med, at de bliver udvist af landet, siger han og fortsætter.

Læs også VM i cross: Både eliten og amatørerne er vigtige

- Lige nu har vi ingen formodning om, hvor de er henne.

Samtidig understreger han, at politiet ikke tror, at der skulle være en kriminel handling bag de fem løberes mystiske forsvinden.

Atletikforbund beklager situationen

Hos Dansk Atletik Forbund er de også kede af, at de fem atleter er forsvundet.

Lørdag var der løbefest i Aarhus på trods af de fem afrikaneres fravær.

For historien kommer hurtigt til at overskygge en del af det positive ved VM-arrangementet, siger Jakob Larsen, der er direktør i Dansk Atletik Forbund.

- Det er yderst beklageligt. Her tænker jeg ikke så meget på konkurrencen, men mere på den diskussion, som det starter efterfølgende. Det betyder, at vi skal gøre os nogle ovevejelser i fremtiden, og det er rigtig træls, siger han og fortsætter.

- Forbundet har naturligvis været i løbende kontakt med politiet, efter deres holdleder kom til os og fortalte, at de havde forladt deres hotelværelse med alle deres ejendele uden at tjekke ud.