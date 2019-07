Afløseren for Radio24syv skal ligge i Aarhus

Fra 1. november kommer erstatningen for Radio24syv til at gå i luften. Radio 4 kommer den nye radiokanal til at hedde og den kommer til at sende fra et hovedsæde i Aarhus.

Det oplyser Kulturministeriet, der har givet den nye kanal sendetilladelse i otte år.

Nyheden glæder ikke overraskende administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør på Radio 4, Anne-Marie Dohm.

Læs også Havnekatastrofen: For 75 år siden blev 250 såret i Aarhus C

- Det er super dejligt, at vi har vundet udbuddet. Vi glæder os i den grad til, at vi skal til at lave public service-radio til danskere i hele landet, siger hun til Ritzau.

- Og det er rigtig dejligt, at der er kommet en afklaring nu, for vi har travlt med at blive klar til at sende første november, siger hun.

Radio24Syv fik ikke fornyet tilladelsen til at sende radio på FM2-kanalen. Kanalen mister endegyldigt sin nuværende sendetilladelse den 31. oktober 2019. Foto: Asger Ladefoged / Ritzau Scanpix

Perspektiv fra Aarhus

Det er en sammenslutning af medievirksomheder med blandt andet Jysk Fynske Medier, som har fået godkendt deres ansøgning om at overtage sendetilladelsen på FM4-båndet fra Radio24syv.

Jysk Fynske Medier står i forvejen bag en lang række dagblade, som blandt andet Aarhus Stiftstidende, Randers Amtsavis, Horsens Folkeblad og et par lokalradiokanaler i Jylland og på Fyn. Og den nye radiokanal skal udnytte de historier, som bliver lavet af de lokale aviser.

Læs også Forældrepar fik ikke at vide, at deres lille pige var del af sag om overgreb

- Vi skal have et tæt samarbejde med de regionale mediehuse. For det er i vid udstrækning dem, der opfanger de dagsordener og debatter, som er rigtig væsentlige, siger Anne-Marie Dohm.

Hun understreger dog, at radioen ikke skal lave lokalradio, der skal distribueres over hele landet.

- Vi skal ikke lave lokale nyheder, vi skal lave landsdækkende nyheder. Men det er vigtigt, når man laver landsdækkende radio, at man får en balance i, hvor man har set perspektiv fra.

Eksperimenterende og provokerende

Radio 4 kommer til at erstatte Radio24syv sådan at radiolyttere fra 1. november vil høre Radio 4 i stedet for, når de stiller ind på den fjerde landsdækkende radiokanal på FM-bådet.

Og det bliver en anderledes radio end den Radio24syv har lavet, lyder det fra Anne-Marie Dohm.

Læs også Endelave bliver en attraktion på verdens mindste krydstogt

- Vi har haft en ambition om at komme med et bud på en radio, der spejler hele Danmark. Og vi har ønsket at lave en radio, der laver nyheds- og aktualitetsindhold, der tager udgangspunkt i det perspektiv, danskerne har, hvor de er, siger Anne-Marie Dohm.

- Med den kultur og struktur, som denne ejerkreds har, så er det naturligt, at vi vil have dét blik på det. Men vi vil også gerne lave sjovt, eksperimenterende og nogle gange provokerende indhold.

Radio 4 En landsdækkende taleradio med hovedsæde i Aarhus. Erstatter Radio24syv som den fjerde landsdækkende kanal på FM-båndet. Skal sende døgnet rundt. Har fået sendetilladelse til otte år.' Radioen er ejet af ni regionale mediehuse: Jysk Fynske Medier, Sjællandske Medier, Herning Folkeblad, Radio ABC, Skive Folkeblad, Flensborg Avis, Lolland-Falsters Folketidende, Nordjyske Medier og Bornholms Tidende.

Radioen får hovedsæde i Aarhus, og man går nu i gang med at skulle ansatte omkring 30 redaktionelle medarbejdere, fortæller chefredaktøren, der endnu ikke vil løfte sløret for konkrete programmer.