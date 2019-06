Afkræftet hund reddet ud af bil

- Forsøg at finde ejeren. Hvis bilen står foran et supermarked, så få ejeren efterlyst via samtaleanlæg.

- Kan du ikke få fat i ejeren, så ring til politiet på 114.

- Vurderer du, at hunden er i livsfare, kan du i yderste fald slå ruden ind. Rådfør dig dog med politiet først - du kan risikere en sigtelse for hærværk, hvis det ikke kan bevises, at hunden var i livsfare.