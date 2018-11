Affaldsjægere vil gøre Aarhus affaldsfri

- En avis, en vådserviet, to stykker flamingo, en ballon og noget oreo-slikpapir, lyder det fra Tina Wulff Jespersen, mens Florence Martin hastigt skriver ned.

Affaldsmængden på gader og stræder genrer og frustrerer mange. Det har de to aarhusianske kvinder nu fået nok af. De vil gøre Aarhus affaldsfri, og derfor har de stiftet facebookgruppen Waste Hunt. Hvorigennem de arrangerer affaldsindsamlinger i Aarhus.

- Det er et miljøinitiativ, hvor vi fokuserer på alt den henkastede affald, der ligger i og omkring Aarhus. Hver måned arrangerer vi en Waste Hunt, hvor vi tager ud på en udvalgt location eller rute, hvor vi har observeret, at der ligger meget affald. Og så inviterer vi alle, der har lyst til at være med, forklarer Tina Wulff Jespersen, der er en af initiativtagerne bag projektet, til TV2 ØSTJYLLAD.

Større problem end man tror

- Det er overalt på jorden, lyder det fra Florence Martin, der er medinitiativtager bag projektet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge kvinderne er affald nemlig et større problem end mange antager.

- I Danmark har folk en ide om, at vi har så godt et affaldssystem, og at kommunen varetager rengøringen inde i byen rigtig godt. Så folk tænker, hvis jeg smider noget, så skal der nok være en, som kommer og samler det op. Det vil vi gerne gøre op med, siger Tina Wulff Jespersen.

I dag samlede de affald på Brabrandstien i Aarhus.

Projektet har kørt siden januar, og Indtil videre har der været stor opbakning.

- Når folk ser os, så siger de, at det er fedt, det vi gør. De vil gerne i dialog, og de bliver inspireret. Jeg tror, det skyldes, at det er meget håndgribeligt, og alle kan være med. Du skal bare møde op og have en lyst til at gøre en forskel, siger Tina Wulff Jespersen.

Daterer affaldet som led i mindre forening

Selvom det ikke kræver noget speciel viden eller specifikke forudsætninger at være med, så foregår indsamlingerne ikke tilfældigt. Kvinderne skriver nemlig alt ned, som de finder.

- Vi har sådan et dataark, hvor vi nedskriver alle de skraldekategorier, som vi finder. Det vil sige, at vi skriver ned hver gang, vi finder et cigaretskod, et stykke plastik eller et stykke slikpapir. Og hvis der er mulighed for det, så skriver vi også ned, hvem der har produceret det, og om det kommer fra et bestemt supermarked, siger Tina Wulff Jespersen.

Ifølge kvinderne er affaldet forbrugernes ansvar, når de har købt det, men virksomhederne, som producerer og sælger varerne, har også et ansvar. De kan nemlig tænke mere i miljøvenlig emballage, fortæller kvinderne.

Kvinderne afholdte den første affaldsindsamling i januar. Indtil videre omfatter de måndlige affaldsindsamlinger kun Aarhus, men de har en ambition om at udbrede konceptet til resten af Danmark

- Vi føler, at vi gør en forskel, selvom vi godt ved, at vi ikke kan fjerne alt affald i Aarhus, men vi kan gøre opmærksom på det, spåpeger Tina Wulff Jespersen

Der blev samlet massere af affald på Brabrandstien ved Aarhus torsdag med Waste Hunt.