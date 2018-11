Afdød AGF'er donerer 100.000 til klubben

For nogle mennesker betyder fodbold bare mere end for andre. En af dem, det betød rigtigt meget for, var Lars Langkilde. Han døde i sidste uge af kræft, og et af hans sidste ønsker var at støtte klubben. Derfor testamenterede han 100.000 kroner til AGF.

Vi er meget rørte, glade og taknemmelige. Søren Højlund Carlsen, kommunikationschef, AGF

- Det betyder rigtigt meget. Det er en stor gestus fra Lars, at han har betænkt os med en del af sin arv. Vi er meget rørte, glade og taknemmelige for den støtte, han viste os, da han levede, men som han så sandelig også viser os her efter sin død, siger kommunikationschef i AGF, Søren Højlund Carlsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Lars Langkilde fulgte igennem sit liv klubben tæt. I 1980’erne lavede han lokalradio om AGF og fungerede også som presseansvarlig. Derudover har han været investor i klubben og var blandt andet anpartshaver i det selskab, der hentede Tobias Grahn til Aarhus.

Da Lars Langkilde i dag blev bisat, var han iklædt den hvide AGF-trøje.

Underviste spillerne

Den 66-årige pensionerede lærer hjalp også med at tage godt imod nye spillere og underviste dem i dansk og engelsk. For bare syv uger siden var han forbi Fredensvang for at se det nye klubhus.

- Det siger meget om, hvad AGF betyder for rigtigt mange mennesker. Det siger, at vi er en stor familie, uanset om du er fan, spiller eller frivillig. Det er hans meget fine og rørende gestus et bevis på, siger Søren Højlund Carlsen.

Det er ikke noget, vi har oplevet før i den størrelsesorden. Ole Hall, sportslig administrator, AGF

På grund af sin store interesse for AGF valgte Lars Langkilde at donere 100.000 kroner til klubben. Det er en gestus, som også gør indtryk på den sportslige administrator i klubben, Ole Hall.

- Det er fantastisk flot, at der er nogen, der påtænker AGF med så stort et beløb. Det er ikke noget, vi har oplevet før i den størrelsesorden, siger Ole Hall til TV2 ØSTJYLLAND.

Bisat i AGF-trøjen

De 100.000 kroner er blevet øremærket til AGF’s talentarbejde. Hvordan pengene konkret skal bruges, har klubben endnu ikke taget stilling til.

- De unge stod Lars nært, og talentafdelingen er et sted, der kan få glæde af de her penge. Det håber vi, de kan få i de kommende år, siger Søren Højlund Carlsen.

Lars Langkilde er i dag blevet bisat fra Tamdrup Kirke iført sin hvide AGF-trøje.