Afbrændingsforbud i hele landet: Østjysk kvinde taget med fingrene i ilden

Fra onsdag klokken 12 er der forbud mod at brænde af i hele landet.

I de østjyske kommuner har der i den seneste tid været afbrændingsforbud på skift, men der var allerede inden klokken 12 afbrændingsforbud i hele Østjylland.

Hun sagde, at hun ikke vidste, at der var afbrændingsforbud. Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver, Østjyllands Politi

Det afbrændingsforbud har indtil videre kostet en kvinde fra syddjurs flere tusinde kroner.

- En kvinde blev kort før midnat i søndags sigtet for at have tændt et bål i haven, siger Jakob Christiansen, der er kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Alle kommuner i Østjylland er lige nu ramt af afbrændingsforbuddet.

Bålet spredte sig til en græsgrøft, men det var ikke alvorligt, lyder det fra Østjyllands Politi, som ankom til stedet sammen med brandvæsenet, der bad kvinden om at slukke ilden.

Kvinden kan nu se frem til en bøde på 5.000 kroner for overtrædelse af afbrændingsforbuddet.

Uvidenhed er ikke en undskyldning

Kvinden var klar med en forklaring til politiet, da de ankom til stedet.

- Hun sagde, at hun ikke vidste, at der var afbrændingsforbud, siger Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi.

Men den går ikke. Også selvom der er skiftende regler på området.

- Man bliver sigtet alligevel, forklarer Jakob Christiansen.

