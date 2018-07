Ærgerlig færgeejer melder fremtiden for Issehoved ud torsdag

Søndag gik det galt igen. Færgen Issehoved kan ikke længere sejle, efter en motor er gået i stykker. Bag færgen står Hans Froholdt, og han er af gode grunde en trist mand.

- Der sker det, at et kvarter efter vi har forladt Samsø, så får vi en alarm i maskinen, og der er en del røgudvikling. Den ene motor er så gået i stykker, fortæller Hans Froholdt til TV2 ØSTJYLLAND.

Ingen mennesker kom til skade eller var i fare, og besætningen havde fuldstændig kontrol over situationen. Men uheldet får konsekvenser for Issehoved.

I første omgang ankom færgen meget forsinket med passagererne til Aarhus, og resten af dagen var afgangene aflyst.

Og i næste uge kommer Issehoved heller ikke på vandet.

Så ud til at blive den største dag

- Jeg er rigtig ærgerlig. Vi har haft nogle helt fantastiske dage op mod Samsø Festival, og i dag så ud til at blive den største dag, og så sker det her, siger Hans Froholdt og fortsætter:

- Jeg vil gerne undskylde over for dem, der har ventet på os.

Rent faktisk var alle billetterne til dagens afgange udsolgt.

Han har endnu ikke overblikket over, hvor slemt det står til med den ødelagte motor, og om den overhovedet kan repareres.

- Jeg melder endeligt ud på torsdag, hvad vi gør. Vi skal have fundet ud af, hvad reparationen vil koste, og om vi har råd til den nu, siger ejeren.

Får billetten refunderet

De passagerer, der står på Samsø og forgæves venter på Issehoved henvises til Samsø Rederis færge mellem øen og Hou. Her har man skabt plads til alle.

Billetterne til Issehoved refunderes frem til 31. juli og muligvis længere, hvis færgen ikke sejler.

En af dem, der søndag ventede forgæves på færgen den anden vej mod Samsø, var svenske Ann Charlotte Halten, som TV2 ØSTJYLLAND talte med på Aarhus Havn.

- Det er en ærgerligt situation, og vi er trætte af, at det tager længere tid at komme tilbage til Samsø. Men vi er glade for, at færgeselskabet kører os til Hou, siger hun.

I mandags var det så et sammenstød med Honnørkajen i Aarhus, der gav Issehoved problemer.

Gæster til Samsø Festival måtte væbne sig med tålmodighed, da de mandag eftermiddag ville til Samsø med Issehoved. Foto: Margrethe Groth

Tror ikke på forbandelser

Det lykkedes dog at få færgen sejlbar igen og fikse hullet i fronten til dagen efter.

- Den fungerer fint. Hvis man får flået kofangeren af bilen, så sætter man den på igen. Vi har at gøre med mekanik og teknik, og hvis mekanik går i stykker, så fikser man det igen, lød det tirsdag fra Hans Froholdt til TV2 ØSTJYLLAND.

Ud over uheldet synes han desuden, at det var begyndt at gå godt for Issehoved efter en del vanskeligheder.

- Det er selvfølgelig ikke sjovt, men vi arbejder ud fra den filosofi, at vi ikke tror på forbandelser. Det er selvfølgelig træls og ærgerligt, at det sker, men vores fokus er vores passagerer og sikker sejlads, sagde Hans Froholdt tirsdag.

Men nu er en forbandelse nok igen kommet på tale.